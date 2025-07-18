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大宇資訊再投15.46億元 取得台灣光罩兩成持股

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

遊戲大廠大宇資（6111）近期頻頻投資半導體領域，18日宣布透過子公司光揚曜投資參與光罩（2338）私募案，以每股24.4元的價格，認購台灣光罩私募普通股63,370張，總金額約15.46億元。交易完成後對台灣光罩持股比率達到二成。以光罩今日收盤價34元計算，折價幅度28.2%。

大宇資說明，光罩作為台灣首家提供積體電路光罩製作服務的公司，在半導體供應鏈中扮演著關鍵上游角色，是決定晶片精度與良率的核心關鍵。大宇資入股正是看準其在半導體產業中的戰略價值。

大宇資指出，集團近年積極深化對台灣關鍵產業的參與，觸角已橫跨重電（合正（5381））、資安（安瑞-KY（3664））、半導體設計（揚智（3041））以及製造與通路（全達（8068））等多元領域。參與台灣光罩私募案，是繼今年4月入股揚智後的又一重要部署。公司致力於拓展主流產業鏈的戰略布局，期望能攜手夥伴共創「在地自主供應鏈」，進而提升整體競爭力並發揮最大綜效。

大宇資表示，面對地緣政治與全球供應鏈風險持續升溫的局勢，掌握核心技術與關鍵製程能力的重要性日益凸顯。集團此次投資台灣光罩，不僅看重其技術實力，更著眼於確保台灣關鍵製程的自主性。

大宇資強調，隨著半導體製程持續朝向更先進、更複雜的方向發展，公司預期將與光罩進行更深入的資源整合與策略對接，同時加強國際布局與治理優化，共同打造具全球競爭力的製程實力，以確保台灣關鍵技術的自主與領先。

大宇資 光罩

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