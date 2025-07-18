從25%喊到30% 台積電全年營收預測上調、股價挑戰歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）18日續揚收在1,155元，上漲25元、漲幅2.21%，盤中最高觸及1,160元，追平歷史高點。法說會釋出強勁展望，台積電在新台幣升值、全球關稅陰影未散下，仍罕見主動上修全年美元營收成長預期，從24-26%拉升至30%，市場視為強烈成長訊號。

法人指出，儘管匯率對台幣營收構成逆風，但實際觀察台積電內部產能、客戶投片與製程滲透情況後，不難理解公司何以無懼外部雜音、逆勢喊高。

首先，先進製程的需求熱度遠超預期。無論是3奈米、5奈米或4奈米，整體產能利用率幾乎維持滿載。5/4奈米家族因供給緊繃，台積電甚至已調動台中7奈米產線設備跨製程支援，拉升月產能至近16萬片；3奈米則正全力擴產，年底前產能將增至13.5萬片，並預計2026年底達到16萬片水準。

其次，AI與高效能運算（HPC）晶片需求帶來的結構性轉變，正重塑整體接單格局。台積電在本次法說中強調，公司承接全球大多數AI相關晶片訂單，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）、博通（Broadcom）等核心客戶，對台積電的依賴程度已非其他晶圓廠短期可撼動。

此外，先進製程的壟斷性優勢日益明顯。業界人士直言，目前在3奈米以下製程能夠穩定量產且擁有高良率的業者，全球僅此一家。隨著2奈米製程布局展開，新竹寶山F20、高雄F22陸續開出產能，並預計2026年進入A16世代小量生產，台積電將持續維持技術領先與客戶綁定的雙重優勢。

值得注意的是，即便第2季新台幣營收落在財測區間中下緣，但毛利率表現不俗，達58.6%，為預期上緣，主因來自高階製程挹注與成本結構持續改善。法說中台積電進一步指出，即便美國、日本等海外廠區仍處爬坡初期，相關成本稀釋已被總體效率所抵銷。財務長黃仁昭也強調，台積電是一家非常大的公司，影響毛利率的因素超過六項，因此單一變數所造成的衝擊有限，整體獲利結構仍具高度韌性。

展望第3季，台積電預估美元營收介於318億至330億美元，維持穩健成長，全年營收目標也不再保守。面對匯率波動與政策風險，公司選擇以主動上修來宣示信心，清楚表態：營運動能來自結構性實力，而非短期利多堆疊。