三大法人同步買超419億 外資加碼富邦旗艦50台積電

台股今天上漲269.85點，收在23383.13點，成交值新台幣3687.4億元。三大法人同步買超419.44億元，外資加碼309.24億元。外資買超富邦旗艦50（009802）ETF達2萬張居首，第2名為台積電逾1.9萬張。

三大法人動向方面，自營商買超76億元，投信買超34.2億元，外資及陸資買超309.24億元，合計買超419.44億元。

觀察外資買超前10名，富邦旗艦50達2萬434張居冠，第2名為台積電1萬9294張；其餘為神達、群益優選非投等債（00953B）、華航、富邦台50（006208）、台塑、復華台灣科技優息（00929）、聯電、宏碁。

外資賣超前10名，台新金2萬8750張居首，第2名為元大台灣50（0050）1萬8901張；其餘為永豐金、玉山金、華南金、元大台灣50反1（00632R）、華邦電、兆豐金、國票金、台泥，金融股居多。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，今天台股上漲269.85點，主要反映台積電法說會利多，確認AI的趨勢，加上美股強勢，資金在科技股點火，因市場認為AI強勁的業績有機會打敗關稅壓力，目前台股指數不斷創高，就是多頭表現。

展望後市，他指出，接下來靜待美國總統川普關稅結果，無論課徵的稅率多少，只要能底定，對行情都是好事，就怕不確定性。