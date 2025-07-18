聽新聞
0:00 / 0:00
台股本週上漲632點 上市公司總市值衝破75兆元
台積電法說會報喜，助攻台股，加權指數今天收在23383.13點，本週上漲632.10點或2.78%。根據證交所統計，上市公司總市值衝上新台幣75兆3143億元，較上週大增2.03兆元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為塑膠類指數上漲11.71%，跌幅最大則是紡織纖維類指數下跌3.82%。未含金融類指數上漲616.82點，漲幅約3.12%；未含電子類指數上漲125.14點，漲幅約0.68%；未含金融電子類指數上漲145.06點，漲幅約1.10%。
本週全體上市股票成交金額為1兆5774億元，股票成交量週轉率1.87%。成交金額前3名產業為半導體類4822.59億元，占全體上市股票交易金額比重30.57%；電子零組件類3168.09億元，占比20.08%；電腦及週邊設備類1800.53億元，占比11.41%。
累計今年初開盤迄今共130個交易日，集中市場總成交金額為45兆2478億元，市場日平均成交金額3480.60億元，股票成交量週轉率53.20%，股票日平均成交量週轉率0.41%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言