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台股本週上漲632點 上市公司總市值衝破75兆元

中央社／ 台北18日電
股市示意圖。記者曾原信／攝影
股市示意圖。記者曾原信／攝影

台積電法說會報喜，助攻台股，加權指數今天收在23383.13點，本週上漲632.10點或2.78%。根據證交所統計，上市公司總市值衝上新台幣75兆3143億元，較上週大增2.03兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為塑膠類指數上漲11.71%，跌幅最大則是紡織纖維類指數下跌3.82%。未含金融類指數上漲616.82點，漲幅約3.12%；未含電子類指數上漲125.14點，漲幅約0.68%；未含金融電子類指數上漲145.06點，漲幅約1.10%。

本週全體上市股票成交金額為1兆5774億元，股票成交量週轉率1.87%。成交金額前3名產業為半導體類4822.59億元，占全體上市股票交易金額比重30.57%；電子零組件類3168.09億元，占比20.08%；電腦及週邊設備類1800.53億元，占比11.41%。

累計今年初開盤迄今共130個交易日，集中市場總成交金額為45兆2478億元，市場日平均成交金額3480.60億元，股票成交量週轉率53.20%，股票日平均成交量週轉率0.41%。

股票 台積電

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