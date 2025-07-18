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外資買超309億元 這檔ETF最受青睞、台積電也獲外資買超1.9萬張
台股18日收23,383.13點，上漲269.85點，權王台積電（2330）盤中追平1,160元天價， 終場收在1,155元，創收盤新高，市值29.95億元，外資單日買超19,294張， 居外資買超個股第二名，僅次於富邦旗艦50（006208）；另外， 外資賣超冠軍則是台新金（2887）。
台股早盤以23,345.72點開盤，一度衝達23,468.21點， 終場收在23,383.13點，三大法人買超419.45億元，其中外資買超309.25億元，投信買超34.2億元；自營商買超（合計）76億元，其中自營商（自行買賣）買超15.09億元、自營商（避險）買超60.91億元。
台積電法說會後股價大漲，早盤以1,155元開出，盤中一度衝達1,160元，追平今年1月7日的盤中歷史高價，終場則是收在1,155元，創收盤新高，台積電大漲領軍，電子股占大盤成交比重達73.6%，台積電影響大盤指數約207點，聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等股也上漲。
統計外資買超前十大個股發現， 外資買超最多的是富邦旗艦50（009802），其次則是台積電，進榜前十大買超的個股中，電子股占4檔， 傳產股則有華航（2610）及台塑（1301）2檔；外資賣超前十大個股中，金融股占6檔， 電子股僅華邦電（2344）， 傳產股則僅台泥（1101）1檔。
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