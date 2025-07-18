快訊

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

富邦證券輔導微程式資訊完成競拍 承銷價53元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券輔導的微程式資訊，今日完成競價開標。微程式資訊董事長吳騰彥(右二)於上市前業績發表會，與經營團隊合影。富邦證券／提供
富邦證券輔導的微程式資訊，今日完成競價開標。微程式資訊董事長吳騰彥(右二)於上市前業績發表會，與經營團隊合影。富邦證券／提供

富邦證券輔導的微程式（7721）資訊公司，18日完成競價開標。本次競價拍賣股數為3,613千股，最低得標價格為每股新台幣67元，最高得標價格為每股90元，得標加權平均價格為每股69.58元，承銷價訂為53元。另辦理公開申購，股數為903千股，申購價格為53元，公開申購期間至7月21日，7月23日公開抽籤，預計7月29日掛牌上市。

微程式資訊具備完整的軟硬體研發能力，為國內少數可跨足多產業的資通訊整合服務商，致力協助企業進行數位轉型。

從智慧交通到票卡支付系統，微程式的技術已廣泛應用於YouBike、計程車、停車場等場域，展現出高度的客製化與整合能力。

憑藉深厚的研發基礎，微程式資訊將核心技術延伸至半導體及其他高科技產業，未來有望成為晶圓製造的關鍵輔助工具，提供高效穩定的解決方案。

微程式資訊近三年營業收入穩定成長，從2022年4.61億、2023年6.78億到2024年7.94億，年複合成長率達19.88%；近三年稅後淨利分別為0.05億元、0.92億元、1.51億元；近三年每股盈餘分別為0.16元、2.16元、3.33元，營運表現穩健成長。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，微程式資訊為「產業科技服務的長期夥伴」，不僅深耕智慧物聯網 (AIoT)及半導體感測控制領域，更積極投入研發與創新應用，透過與設備廠商策略聯盟，推動技術升級與產品創新。隨著進一步跨足半導體市場，微程式資訊可望為產業注入新動能，持續拓展高科技應用版圖。

富邦 半導體

延伸閱讀

新漢前進AI WAVE SHOW 攜手AIoT加速器輔導新創公司參展

富邦證券聯手富果 強化即時下單與行情處理效能

富邦證券啟用簡訊專屬短碼「68588」 防詐機制再升級

富邦證券落實金融友善服務 加入失智友善組織

相關新聞

國安基金沒退場...關稅「陰謀論」？專家：作用是穩定而非領先、1時間是買點

近日，國安基金召開第125次例行會議，面對國際政經變數未解、地緣政治風險升高，以及全球經濟前景的不確定性，決議持續執行護盤任務，不過可能有人好奇，難道在這個關稅公布前夕，國安基金「先知道了甚麼」才決定留在場內嗎?究竟真相是甚麼?而歷年國安基金退場後對台股來說是買點還是賣點?今天一次搞清楚。 「怕關稅」還是「早知道」？——判斷基準

台積電一度追平天價、機器人概念股衝鋒 台股盤中最高漲逾300點

加權指數在連漲三日後，18日因台積電（2330）財報優於預期，開盤即帶領大盤衝高，盤中一度漲逾300點。加上台積電董事長...

台積電盤中衝歷史新高！大摩最新目標價上修至1388元、穩居外資圈最高

台積電（2330）18日盤中創下1,160元歷史新天價。事實上，摩根士丹利（大摩）證券最新報告上調台積電目標價至新台幣1...

利多加持！台股上漲269點收23,383點 台積電收1115元上漲25元

台股18日在多項利多加持下，早盤以23,345點開出，終場收23,383點，上漲269點，漲幅1.17%，成交量3,68...

台積電為什麼沒衝破1160元？分析師曝原因 但看好本季將再創天價

台積電（2330）第2季營收與獲利同創歷史新高，每股純益15.36元，18日股價衝高至1,160元，追平歷史高點價位，距...

台光電股價再創新高！入主千金俱樂部 這檔卻警鈴大作

台積電（2330）法說釋出強勁財報與樂觀展望，為台股多頭注入強心針，市場短線將川普關稅陰霾拋諸腦後，資金全面回流電子股。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。