興櫃轉上市 證交所審議通過驊陞IPO案

近日，國安基金召開第125次例行會議，面對國際政經變數未解、地緣政治風險升高，以及全球經濟前景的不確定性，決議持續執行護盤任務，不過可能有人好奇，難道在這個關稅公布前夕，國安基金「先知道了甚麼」才決定留在場內嗎?究竟真相是甚麼?而歷年國安基金退場後對台股來說是買點還是賣點?今天一次搞清楚。 「怕關稅」還是「早知道」？——判斷基準

2025-07-18 15:28