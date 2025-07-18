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興櫃轉上市 證交所審議通過驊陞IPO案

中央社／ 台北18日電

證交所今天召開有價證券上市審議委員會，審議通過電子零組件廠驊陞科技初次申請股票上市（IPO）案，後續將提報證交所董事會核議。

驊陞原本在興櫃掛牌，今年6月10日送件申請股票上市，為今年第12家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

根據證交所提供資料，驊陞主要業務為智能電子產品相關零組件，以及汽車產品零組件研發、製造及銷售。董事長陳宏欽、總經理陳正煌。公司登記地址在新北汐止，申請上市資本額約新台幣7.26億元。

2022年至2024年的過去3年，驊陞稅前盈餘分別為1.16億元、9418萬元和2.45億元，今年第1季稅前盈餘已達9494萬元。

驊陞2022年至2024年每股稅後純益分別為1.27元、0.82元和2.28元，今年第1季每股純益為0.86元。

證交所 股票

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