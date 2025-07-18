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三大法人本周買超861億元 台積電創高收尾、夠麻吉登漲幅王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股18日反映權王法說報喜利多，在台積電（2330）盤中追平前高1,160元、收盤創1,155元新高之下，電子族群強力送電，包括世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、新日興（3376）、金像電（2368）、川湖（2059）、光聖（6442）等權值要角皆聯袂強攻，終場集中市場大漲269.85點、收23,383.13點，成交值增至3,687.4億元。三大法人買超419.45億元，其中外資大手筆搶進309.25億元最猛。

累計一周，兩市周線皆連2紅，集中市場漲632.10點、漲幅2.78%，7月以來已大漲1,127.11 點、漲幅達5.06%；櫃買指數漲2.8點、漲幅1.2%，收2,235.29點，7月以來漲3.94點、漲幅1.7%，三大法人買超861.71億元，7月以來買超2,085.04億元。

統計三大法人18日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超309.25億元，投信買超34.2億元；自營商買超（合計）76億元，其中自營商（自行買賣）買超15.09億元、自營商（避險）買超60.91億元。

18日台股聚焦權王台積電穩坐成交值冠軍寶座，單日成交金額高達537.5億元，成交量達46,587張，股價上漲2.21%，收在1,155元歷史新高，盤中亦追平1,160元前高。AI高價股世芯-KY緊追其後，成交值達162.66億元，股價勁揚4.66%，終場收在3,930元，逼近漲停。神達（3706）則以AI伺服器與邊緣運算題材續吸買氣，成交量突破19萬張、成交值達142.63億元，股價小漲0.85%，收在71.2元。至於本周漲幅亮眼的富喬（1815），今日成交量達20.5萬張，成交值96.86億元，雖因高檔震盪拉回3.15%，仍收在46.1元。散熱概念股奇鋐亦交投熱絡，成交值達84.88億元，股價強漲5.57%，收在891元，展現資金持續聚焦AI散熱供應鏈的趨勢。

統計本周漲幅前10名個股，依序為：夠麻吉（8472）漲60.61%、收49.95元；AMAX-KY（6933）漲33.33%、收196元；共信-KY（6617）漲25.56%、收113元；富喬漲24.26%、收46.1元；台勝科（3532）漲21.64%、收90.5元；宏捷科（8086）漲21.62%、收94.5元；詠昇（6418）漲21.34%、收19.9元；鼎炫-KY（8499）漲21%、收291元；圓剛（2417）漲20.67%、收43.2元；聯成（1313）漲20.3%、收9.54元。

統計本周跌幅前10大個股，依序為：永信建（5508）跌23.36%、收95.8元；海悅（2348）跌15.81%、收88.4元；峰源-KY（6807）跌14.24%、收51.8元；意藍（6925）跌13.37%、收149元；寬宏藝術（6596）跌12.62%、收138.5元；遠東新（1402）跌11.7%、收29.05元；必應（6625）跌11.61%、收90.6元；天鉞電（5251）跌11.54%、收50.6元；遠雄（5522）來跌11.03%、收18.95元；威宏-KY（8442）跌11%、收74.4元。

自營商 台積電

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