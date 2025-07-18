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國安基金沒退場...關稅「陰謀論」？專家：作用是穩定而非領先、1時間是買點

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

近日，國安基金召開第125次例行會議，面對國際政經變數未解、地緣政治風險升高，以及全球經濟前景的不確定性，決議持續執行護盤任務，不過可能有人好奇，難道在這個關稅公布前夕，國安基金「先知道了甚麼」才決定留在場內嗎？究竟真相是甚麼？而歷年國安基金退場後對台股來說是買點還是賣點？今天一次搞清楚。

「怕關稅」還是「早知道」？——判斷基準

回顧這段期間，川普對全球拋出對等關稅政策，讓台股在4月初兩日內重挫逾2,800點，市場恐慌蔓延，國安基金於4月9日果斷進場，這也是自2000年成立以來第九度啟動市場安定機制。

而本次國安基金進場以來台股累計上漲約4,155.02點，漲幅高達22.51%，僅次於美國費城半導體、那斯達克、標普500，如今再次宣布待在場內護盤穩定軍心，是否真如市場傳言是預支了未來的風險呢？股編認為答案是否定得，這基本可以從兩點出發討論。

治理結構

國安基金由政院、財部、央行等單位代表組成，開會紀錄必須對立院備查，想「偷跑」其實難度很高；真要先知道關稅細節，多半也受限資訊防火牆不可提前交易。

政策訊號

官稿點名「美國對等關稅仍未底定」、加上地緣政治與全球成長風險，是續留的主要理由。這跟「掌握內線」不同，更像是風險管理部門的情境推演，萬一關稅開出市場未price‑in的高標，就能即時出手。

而若回顧過去2008年、2011年、2020年 幾次國安基金啟動後，他們往往等到國際風險事件塵埃落定（例如疫情封鎖緩解）或是台股成交量與外資淨流入趨於穩定，這時候才會考慮退場。

簡單來說當初進場理由消失了沒？如果消失了那國安基金就會選擇退場。

而這次距離川普公布完整稅率清單還有不確定性存在，台灣與印度兩國都還沒公佈稅率是多少，國安基金選擇再等等，其實是符合慣例，雖然結果是一樣，但思考邏輯與脈絡上不同。

模擬情境：國安基金退場是買點還是賣點？

不過對投資人來說，國安基金現在要出場還是不出場應該都不是重點，而是如果有一天國安基金出場了，那後續台股都怎麼樣了？

從上圖製作的表格來看，幾乎可以確定國安基金進場都是系統性風險爆發的深水區，包含過去的政黨輪替、網路泡沫、金融海嘯、疫情等，國安基金的存在一直都是「關鍵買盤與穩定器」，而非市場「領先指標」。

而統計過去8次國安基金退場的數據，發現只有 3 次（2000年3月、2015年8月、2020年3月）在退場後五日仍維持正回報；其餘多為負值。

平均下來，退場 +5 / +10 / +20 日的報酬約為 –0.9%、–0.5%、–1.5%。 換句話說，「國安退場」不等於馬上安全上車；市場還要消化獲利了結、籌碼重新分配。

而真正的多空轉折大多在退場後1個月左右，投資人可以看到通常國安基金退場一個月後都是負報酬居多，但長期來看在台股上的操作可以掌握這個退場下跌的時機點，當退場後4 ~6週，若指數不再創低，向上動能就會變得比較乾淨，如果沒有總經與基本面的利空出現，都會是不錯的低點。

原文出處：國安基金持續護盤！危機解除了嗎？回顧國安基金退場後是買點還是賣點？

延伸閱讀：

國安基金是什麼？什麼時機會進場護盤？會買哪些股票？國安基金進場紀錄與績效！

美越關稅砍至20% ! 越南概念股、ETF有哪些？紡織、製鞋飆漲：投資機會與風險

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