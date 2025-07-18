利多加持！台股上漲269點收23,383點 台積電收1115元上漲25元

台股18日在多項利多加持下，早盤以23,345點開出，終場收23,383點，上漲269點，漲幅1.17%，成交量3,687億元。櫃買則收235.2點，下跌0.3點，台積電（2330）收1,115元，上漲25元。

盤面上以類股來看半導體、電子零組件、塑膠、油電燃氣、電器電纜、造紙、電腦周邊等較為強勢，另外居家生活、玻陶、鋼鐵、觀光、航運、其他等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有世芯-KY（3661）、神達（3706）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、金居（8358）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、南電（8046）、亞翔（6139）、緯穎（6669）、中美晶（5483）、新日興（3376）、台燿（6274）、新盛力（4931）、華星光（4979）、金像電（2368）、智邦（2345）、大量（3167）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）、台達電（2308）、廣達（2382）等。

而量大弱勢的則有，富喬（1815）、環球晶（6488）、欣興（3037）、京元電子（2449）、順達（3211）、長榮（2603）、南亞科（2408）、信驊（5274）、台新金（2887）、昇陽半島體（3266）等。

統一投顧表示，台積電法說優於預期，加上美對中晶片管制鬆綁，AI仍為趨勢主流，短線美股投資氣氛熱絡、國安基金持續護盤、台股技術面強勢等，眾多利多因素有利於台股持續攻堅。

惟台灣新關稅數據尚未出爐，仍將干擾投資人情緒，觀察台股大盤指數優於OTC指數，故操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、生技、台幣升值概念股等。