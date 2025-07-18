快訊

4歲童遭無牽繩大狗狂追嚇哭！狗主反嗆：為什麼不拴好小孩？

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

台積電一度追平天價、機器人概念股衝鋒 台股盤中最高漲逾300點

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

加權指數在連漲三日後，18日因台積電（2330）財報優於預期，開盤即帶領大盤衝高，盤中一度漲逾300點。加上台積電董事長魏哲家提到，客戶認為機器人市場是電動車的十倍，多檔機器人概念股直奔漲停，成為盤面亮點；台光電（2383）盤中也突破千元，再度挑戰成為新千金股。

台積電法說會前，市場多所忐忑，在公布亮眼成績以及樂觀財測後，化解市場疑慮，盤中追平年初創下的新天價1,160元，推升大盤指數。機器人概念股中，包括和椿（6215）、昆盈（2365）漲停鎖死、買單高掛；已跨入人形機器人模組的大立光（3008），也回補4月8日關稅戰股災時的空方缺口。

受惠AI伺服器高度需求，銅箔基板大廠台光電股價屢創新高，今天盤中再度登上千元關卡，有望成為印刷電路板（PCB）族群第一檔千金股。

分析師認為，在台積電法說優於預期，美股投資氣氛熱絡、台股技術面轉強等利多加持，有助台股持續挑戰高點。不過，川普政府對台灣新關稅尚未公布，台積電在衝高後，是否會利多出盡拉回等變數仍在，需持續觀察。

機器人 台積電 台光電

延伸閱讀

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

台積電為什麼沒衝破1160元？分析師曝原因 但看好本季將再創天價

台積電財務長：對資本支出審慎 因關稅等總體環境不確定

台積電盤中衝歷史新高！大摩最新目標價上修至1388元、穩居外資圈最高

相關新聞

台積電一度追平天價、機器人概念股衝鋒 台股盤中最高漲逾300點

加權指數在連漲三日後，18日因台積電（2330）財報優於預期，開盤即帶領大盤衝高，盤中一度漲逾300點。加上台積電董事長...

台積電盤中衝歷史新高！大摩最新目標價上修至1388元、穩居外資圈最高

台積電（2330）18日盤中創下1,160元歷史新天價。事實上，摩根士丹利（大摩）證券最新報告上調台積電目標價至新台幣1...

利多加持！台股上漲269點收23,383點 台積電收1115元上漲25元

台股18日在多項利多加持下，早盤以23,345點開出，終場收23,383點，上漲269點，漲幅1.17%，成交量3,68...

台積電為什麼沒衝破1160元？分析師曝原因 但看好本季將再創天價

台積電（2330）第2季營收與獲利同創歷史新高，每股純益15.36元，18日股價衝高至1,160元，追平歷史高點價位，距...

台光電股價再創新高！入主千金俱樂部 這檔卻警鈴大作

台積電（2330）法說釋出強勁財報與樂觀展望，為台股多頭注入強心針，市場短線將川普關稅陰霾拋諸腦後，資金全面回流電子股。...

大立光躍過半年線領攻！光電族群蘋果+ AI +機器人三題材齊發

台積電（2330）法說報喜，股價追平歷史新高1,160元，激勵18日電子族群強力吸金。大立光（3008）領銜的光電產業鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。