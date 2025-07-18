台積電一度追平天價、機器人概念股衝鋒 台股盤中最高漲逾300點

加權指數在連漲三日後，18日因台積電（2330）財報優於預期，開盤即帶領大盤衝高，盤中一度漲逾300點。加上台積電董事長魏哲家提到，客戶認為機器人市場是電動車的十倍，多檔機器人概念股直奔漲停，成為盤面亮點；台光電（2383）盤中也突破千元，再度挑戰成為新千金股。

台積電法說會前，市場多所忐忑，在公布亮眼成績以及樂觀財測後，化解市場疑慮，盤中追平年初創下的新天價1,160元，推升大盤指數。機器人概念股中，包括和椿（6215）、昆盈（2365）漲停鎖死、買單高掛；已跨入人形機器人模組的大立光（3008），也回補4月8日關稅戰股災時的空方缺口。

受惠AI伺服器高度需求，銅箔基板大廠台光電股價屢創新高，今天盤中再度登上千元關卡，有望成為印刷電路板（PCB）族群第一檔千金股。

分析師認為，在台積電法說優於預期，美股投資氣氛熱絡、台股技術面轉強等利多加持，有助台股持續挑戰高點。不過，川普政府對台灣新關稅尚未公布，台積電在衝高後，是否會利多出盡拉回等變數仍在，需持續觀察。