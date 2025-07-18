台積電為什麼沒衝破1160元？分析師曝原因 但看好本季將再創天價

台積電（2330）第2季營收與獲利同創歷史新高，每股純益15.36元，18日股價衝高至1,160元，追平歷史高點價位，距再創天價近在咫尺；分析師坦言，台積電開高大漲卻未衝破先前的高點，主要擔憂第3季的毛利率表現，不過，從法說會釋出的訊息來看，如果高階製程產品的占比持續往上提高，預估第3季的美元營收有望達財測高標或超過，毛利率在中間值以上，EPS有機會超過第2季，看好本季股價將再創天價。

台積電第2季合併營收9,337.9億元，稅後純益3,982.7億元，季增10.2%，年增60.7%，為史上單季最賺錢的一季，換算每天一開門就賺超過44億元；每股純益15.36元；若以美元計算，第2季營收300.7億美元；第2季毛利率58.6%，營業利益率49.6%，稅後純益率42.7%。

台積電表示，3奈米製程出貨占第2季晶圓銷售金額的24%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體來看，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達全季晶圓銷售金額的74%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

至於匯率對台積電營收及毛利率的影響部分，新台幣對美元每升值1%，台積電以新台幣計價營收就減少1%，毛利率將下降約0.4個百分點；台積電4月法說會時對第2季匯率的假設基礎是1美元兌換新台幣32.5元，但新台幣實際走勢比預期強勁；第2季新台幣升值約4.4%，影響新台幣營收減少約4.4%，毛利率下降約1.8個百分點；第3季預期新台幣將再升值6.6%，將影響新台幣營收減少6.6%，毛利率下滑2.6個百分點。

台積電法說會報喜，第2季營收與獲利同創歷史新高，每股純益15.36元，第3季營運展望樂觀，且將全年美元營收成長預估調高至3成；台積電18日股價表現強勁，早盤以1,155元開出，上漲25元，隨後一度衝達1,160元，平歷史最高價，市值突破30兆元。

證券分析師張陳浩表示，台積電第2季毛利率表現超出市場預期，除了美元負債自動避險之外，主要是高毛利的高階製程產品出貨比重拉高，加上央行在第2季底的6月30日出手阻升等因素造成。

由於台積電股價雖大漲，但並未突破天價，僅是追平，張陳浩認為，應是受到台積電對第3季毛利率的預估較第2季下滑較多，擔心毛利率將影響獲利表現所造成。

張陳浩強調，如果第3季高階製程的產品占比持續拉高，即使新台幣升值較台積電的預估值還多，仍看好台積電第3季的美元營收可望達到高標或是超過，毛利率則是超過預估的中間值以上，EPS有機會超過第2季。

張陳浩指出，由於市場擔心第3季的毛利率降幅，造成18日股價高點停在1,160元，未正式突破再創高，不過，張陳浩認為，台積電第3季股價有機會再創歷史新高，上看1,350元。