台光電股價再創新高！入主千金俱樂部 這檔卻警鈴大作

台積電（2330）法說釋出強勁財報與樂觀展望，為台股多頭注入強心針，市場短線將川普關稅陰霾拋諸腦後，資金全面回流電子股。其中，CCL（銅箔基板）族群近期表現亮眼，材料股王台光電（2383）18日強勢攻高，再度闖關成功、躍升千金股之列，盤中股價刷新歷史新高，最高觸及1,035元，為台股增添第19千金。

不過，千金陣容同時也有部分個股面臨調節壓力，AES-KY（6781）盤中千金保衛戰再度點燃戰火。

台光電憑藉AI伺服器商機起飛，基本面表現亮眼，6月營收達80.35億元、創歷史新高；第2季營收季增3.8%、年增45.6%，達成率達101.8%，動能持續加溫。

台光電橫跨GPU與ASIC伺服器領域，尤其在ASIC板材市場幾近獨家供應，受惠Google、Meta等科技巨頭產品量產放量，法人預估，全年台光電來自ASIC伺服器營收占比將達27.6%，成為主要成長引擎。

隨著AWS Trainium2伺服器訂單提升15%～20%，高階多層板需求同步升溫，有望推升整體毛利率持續走高。

展望後市，台光電看好旗下材料產品在AI、雲端運算、邊緣運算與低軌衛星等四大新興應用市場的長線發展。公司強調，這些領域將持續推升高階板材需求，全年營運動能可望穩健走升。

法人指出，高附加價值產品組合＋獨家供應鏈地位，使台光電成為AI硬體供應鏈中的關鍵一環，預料後續股價仍具延伸空間。

另，AES-KY受惠BBU產品增長動能，6月營收13.42億元，改寫歷史次高、同期新高，下半年營運有優於上半年。法人指出，GB200或GB300的BBU裝設將為選配，AES-KY為合格BBU供應商，將受惠AI伺服器功率密度提高、推升BBU容量密度與ASP上升趨勢。下半年有新5G電信和工業應用的儲能客戶貢獻BBU營收。