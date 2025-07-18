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台積電盤中衝歷史新高！大摩最新目標價上修至1388元、穩居外資圈最高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

台積電（2330）18日盤中創下1,160元波段新高，同時追平歷史天價。事實上，摩根士丹利（大摩）證券最新報告上調台積電目標價至新台幣1,388元，為目前市場最高價，主因仍看好強勁獲利能力、2026年營收可望再年增20%，主要成長動能來自雲端AI需求擴大，包括中國市場透過輝達拉動的GPU訂單等，因此維持「優於大盤」評等，依然是大摩首選（Top Pick）個股。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，H20晶片恢復出貨對台積電而言是利多消息，而台積電後續若具備三大關鍵催化劑，將成為推升股價的觀察重點，包括：2026年CoWoS產能規劃、晶圓價格談判結果，以及半導體關稅豁免（或延長寬限期）相關政策進展等。

事實上，台積電2026年3奈米與4奈米製程產能仍將十分吃緊，有利後續調漲價格。基於此，大摩預估台積電2026年營收可望年增20%，主要受惠以下四大成長驅動：雲端AI晶片營收再年增30%至40%；Intel將NovaLake CPU與GPU等相關業務委外給台積電2奈米製程生產；台積電積極搶攻中國AI市場，如B40晶片訂單等；半導體景氣回溫，需求逐步恢復。

此外，受惠營運展望強勁，大摩同步上修台積電2025與2026年每股稅後盈餘（EPS）預估值各6%；在投資策略中，大摩以「情境一」作為多頭假設，認為在全年財測上修、第3季展望改善、以及AI動能持續強勁的背景下，台積電股價仍具2%至5%的上漲空間，後市可期。

大摩 台積電 AI

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