大立光躍過半年線領攻！光電族群蘋果+ AI +機器人三題材齊發

台積電（2330）法說報喜，股價追平歷史新高1,160元，激勵18日電子族群強力吸金。大立光（3008）領銜的光電產業鏈同步起飛，AI、機器人、自動化、頭戴裝置等創新題材密集發酵，包括慧友（5484）、亞光（3019）、華晶科（3059）、能率（8071）等皆強勢表態，並進一步帶動列入注意股的州巧由低檔急拉至高檔，族群成為台股闖關23,400城池的強力助攻手之一。

大立光近期獲得三大法人連續買超，加上蘋果新品與折疊機布局、AI頭戴裝置熱潮、三星新品預購升溫等多重利多交織，18日股價強勢站回半年線之上，技術面與基本面雙雙轉強，市場資金明顯回流。

產業面消息亦頻頻點火市場想像。蘋果預計在今年9月推出的iPhone 17系列新增亮眼橘色款式，延續歷年新色熱銷效應，可望帶動鴻海（2317）、台積電與大立光等供應鏈業績同步看增。

此外，蘋果首款折疊iPhone有望在明年下半年問世，業界流出BOM表顯示單機成本達759美元，售價上看2,000美元，將是史上最貴iPhone，但蘋果仍表示初期出貨目標高達1,000萬至1,500萬支，挑戰三星全球折疊機霸主地位，大立光、鴻海與台積電等供應鏈有望同步受惠。

除了蘋果題材，Meta與宏達電（2498）近期也積極搶攻智慧眼鏡與頭戴裝置市場。Meta擴大入股雷朋母公司EssilorLuxottica，預告加碼智慧眼鏡開發，宏達電則預計推出新品，激勵相關供應鏈表現。光學元件族群中，亞光、玉晶光（3406）、華晶科等皆受激勵。

此外，摩根士丹利最新報告預估，第3季iPhone產量將達5,000萬支，季增近8%，並點名台積電、鴻海、大立光等六大台廠，全數給予「優於大盤」評級，為光電族群中長線前景再添動能。

展望後市，在蘋果新品拉貨、AI機器人與XR裝置需求升溫三題材發酵下，大立光領軍的光電族群動能有望持續轉強，吸引法人資金進駐，成為台股重要的多頭核心之一。