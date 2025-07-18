下半年迎旺季！機器人題材助攻 正崴秒填息還飆漲停、7100張買單排隊
正崴進入下半年出貨旺季，法人看好第3季業績將優於第2季，下半年比上半年更好，再加上機器人題材助，18日除息秀亮眼，一開盤就秒填息，股價開高後快速飆上漲停板鎖死，排隊買單超過7,100張。
正崴6月營收95.59億元，月增82.89%，年增28.95%，為今年單月新高，主受惠旗下森崴能源6月營收創下新高，對集團單月營收挹注超過45%，累計今年上半年營收427.53億元，年增4.99%。
正崴下半年將迎接出貨旺季，大客戶蘋果開始逐步拉貨零組件業務，加上新承接電子支付設備訂單也陸續出貨，法人預估，正崴第3季業績可望優於第2季，下半年優於上半年，加上新訂單毛利率優於平均水準，將可同步推升獲利表現。
法人預估，正崴今年四大部門業績中，包括能源、系統、零組件三大部門都將成長，通路部門持平或是小幅衰退，但隨著高毛利行動支付平台產品、軍工規產品，及AI相關零組件產品擴大出貨，毛利可望明顯提升。
正崴去年股利每股配發2.5元現金股利，17日收在58元，除息參考價55.5元，18日除息秀亮眼，以59.9元開高，一開盤就填息，隨後快速衝上漲停61元鎖死，排隊買單超過7,100張。
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