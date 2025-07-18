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台積電股價衝上1160元追平歷史高點 市值逾29.9兆元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／公司提供

台積電法說會釋出上修成長展望符合預期，18日股價隨著ADR表現強勢，股價衝上1160元追平歷史高點。市值逾29.9兆元。

台積電今年上半年美元營收年增幅大超標達約四成，法人看好台積全年成長上修機率增，不過若未上修表示下半年旺季不太旺，原先公司估計成長25%區間，可望上修至30%區間（成長31-40%中間值約35%）。

台積電昨日順利上修全年美元營收成長至30%，符合市場預估。

台積電今年首季實際營收255.3億美元，第2季美元營收300.7億美元優於公司預估，台積電上半年已年成長達約40.1%，上半年已大幅超越公司4月預估全年美元營收成長近25%展望。台積電先前官方數據顯示，2024年當時上半年美元營收396.9億美元，下半年503.8億美元。

台積電17日召開法說會。記者尹慧中／攝影
台積電17日召開法說會。記者尹慧中／攝影

營收 台積電

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