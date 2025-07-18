台積電股價衝上1160元追平歷史高點 市值逾29.9兆元

台積電法說會釋出上修成長展望符合預期，18日股價隨著ADR表現強勢，股價衝上1160元追平歷史高點。市值逾29.9兆元。

台積電今年上半年美元營收年增幅大超標達約四成，法人看好台積全年成長上修機率增，不過若未上修表示下半年旺季不太旺，原先公司估計成長25%區間，可望上修至30%區間（成長31-40%中間值約35%）。

台積電昨日順利上修全年美元營收成長至30%，符合市場預估。