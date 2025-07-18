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要創新高了嗎？外資目標價喊上1320元 台積電衝上1160元市值30兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電第二季大賺三九八二點七億元，創下史上單季最賺錢的一季，董事長魏哲家更透露，AI晶片客戶下半年需求強勁。記者林澔一／攝影
台積電第二季大賺三九八二點七億元，創下史上單季最賺錢的一季，董事長魏哲家更透露，AI晶片客戶下半年需求強勁。記者林澔一／攝影

台積電（2330）法說會後股價強漲，18日開高後一度衝達1,160元，上漲30元，平了今年1月7日盤中所寫下的歷史新高價，市值也增至30兆元，台積電大漲領軍台股的攻勢，盤中影響大盤指數超過165點。

台積電第2季合併營收9,337.9億元，季增11.3%，年增38.6%；稅後純益3,982.7億元，季增10.2%，年增60.7%，為史上單季最賺錢的一季，換算每天一開門就賺超過44億元；每股純益15.36元。

若以美元計算，第2季營收300.7億，年增44.4%，季增17.8%；第2季毛利率為58.6%，營業利益率為49.6%，稅後純益率則為42.7%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電上修全年成長區間至30%區間，符合市場預估；台積電董事長暨總裁魏哲家表示，未看見客戶行為改變，將持續支持客戶強勁AI需求。

台積電法說會後，多家外資按讚且上調目標價，以目前外資目標價來看，暫居最高的是1,320元，其次為1,310元；一家美系外資持續給予台積電「優於大盤」評等，同時也擬將目標價由1,288元向上調升，並且預期未來股價還將上漲5%。

台積電18日領軍台股上攻，早盤以1,155元開高後走高至1,160元，平了今年1月間的歷史新高價，市值增至30兆818億元，市場看好有機會再往上創高。

法說會 台積電

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