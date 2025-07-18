台積電追平天價！機器人爆衝跟上 正崴、昆盈、和椿快攻漲停

全球晶圓龍頭台積電（2330）第2季毛利率衝上58.6%超預期，每股大賺15.36元，激勵台積電ADR昨夜強漲3.36%，18日股價持續開高25元、報1155元，旋即追平歷史天價1160元，台股士氣高昂。而魏哲家在法說中表示，人形機器人市場一旦啟動將飛速成長，也引爆機器人族群多頭熱情，正崴（2392）、昆盈（2365）、和椿（6215）紛紛快攻漲停，羅昇（8374）、穎漢（4562）、彬台（3379）、大銀微系統（4576）等聯袂大漲，鴻海（2317）、廣明（6188）等走高表態，多頭氣勢如虹。

在台積電最新法說會中，外資相當關心人形機器人的未來發展。董事長魏哲家表示，雖然目前談論人形機器人市場的具體發展還為時過早，但一旦這個市場啟動，成長速度將非常驚人。他進一步分享與客戶的交流經驗，指出有客戶認為「人形機器人市場的規模將會是電動車市場的十倍」。魏哲家也表達對此充滿期待。

正崴6月營收95.59億元，月增82.89%、年增28.95％，寫今年單月新高，主要受惠旗下森崴能源對集團單月營收挹注超過45%；正崴上半年營收427.53億元，年增4.99%。進入下半年出貨旺季，大客戶蘋果開始逐步拉貨零組件業務，加上新承接電子支付設備訂單陸續出貨，第3季業績可望優於第2季，下半年優於上半年。

正崴董事長郭台強2024年5月宣布打造亞洲算力最大的AI綠能運算中心後，2025年6月初又發表機器狗，宣布跨入AI機器人領域，這款機器狗已在正崴土城園區上線，負責園區巡邏，首發應用將瞄準全球智慧巡檢與安防市場的成長商機，預估2026到2027年每個月將出貨120隻機器狗。

和椿6月營收2.1億元，年增73.4%，創同期新高、歷史次高，上半年營收10.8億元，年增71.2%。和椿營收增長主要受惠於自動化零組件及設備需求增加。除持續發展自動化零組件外，和椿將智慧機器人視為第二生命曲線，預計今年銷售將穩健成長。