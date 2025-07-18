井噴式獲利！激勵台積電開高25元 大盤勁揚逾260點

台積電（2330）的井噴式獲利激勵台積電開盤上漲25元，開盤價1,155元。台股18日開盤指數上漲232.44點，開盤指數為23,345.72點。

群益投顧表示，市場等待台美關稅與半導體關稅公布之際，已預防性消化相關衝擊，國安基金表示將持續穩定台股，台積電法說正向，皆有利台股短期表現。美國6月CPI與PPI顯示通膨尚未顯著提升，有利聯準會保持降息節奏。台積電釋出樂觀訊息，台股可望再現拉積盤行情。台股指數持續守穩各期均線，KD指標向上,目前靜待美台關稅協議結果，短線選擇基本面佳個股擇優偏多謹慎操作。

操作題材可留意：

1.電玩電競族群─2025第七屆台灣國際電玩電競產業展訂於7月24日登場，暑假為線上遊戲與電競等產業旺季,AI應用、高階電競桌機與筆電、AR眼鏡、任天堂最新主機Switch 2、多款遊戲作品發表等議題將成為市場關注焦點。

2.矽光子概念股─國家發展委員會規劃AI十大基礎建設中，將矽光子列入四大前瞻技術，全力發展高效能運算與光通訊領域,加上GB200出貨增溫、GB300預期9月推出，有利矽光子產業成長。

周四（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,484.49點，上漲229.71點、漲幅0.52%；S&P500指數上漲0.54%；那斯達克指數上漲0.75%；費半指數上漲0.73%。台積電ADR漲3.38%，報每股245.60美元，換算並折合台幣後為每股1,445.50元，較台北交易股票溢價率為27.92%。

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四雙雙創下歷史新高，主要得益於美國6月零售銷售全面反彈，這些數據和企業財報緩解市場對消費者支出放緩的憂慮，為經濟前景提供支撐。根據芝商所FedWatch工具，交易員目前預計9月降息的可能性約為54%，7月降息幾已被排除。

三大法人周四集中市場合計買超99.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超4.9億元，投信賣超8.7億元，自營商（自行買賣）買超24.5億元，自營商（避險）買超78.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少438口至1,821口，其中，外資淨空單減少1,179口至52,217口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,823口至856口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,500點，周賣權最大OI落在22,400點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在22,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.99上升至1.01。VIX指數下降0.86至21.05。外資台指期買權淨金額-0.16億元 ; 賣權淨金額-0.01億元。整體選擇權籌碼面偏多。