證交所攜手中華公司治理協會 推動資安與永續治理能量

為協助企業強化風險治理、提升永續價值，臺灣證券交易所與中華公司治理協會於7月15日及16日共同舉辦溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會，吸引眾多企業代表參與，現場氣氛熱烈，展現企業對資安風險與ESG治理的高度重視。

臺灣證券交易所總經理李愛玲致詞時表示，強化企業風險治理、永續發展與提升企業價值為上市公司面臨之最新挑戰，這次宣導會聚焦「AI驅動的資安治理」、「ESG近期推動措施」以及「企業永續績效管理」，涵蓋資安防護、永續資訊揭露與創新策略等面向，兼具理論與實務，期能引導企業建立更全面、前瞻的永續發展策略。中華公司治理協會朱竹元副理事長致詞表示，感謝證交所持續結合各界資源投入ESG人才培育，偕同各大專院校與中華公司治理協會等NGO辦理ESG實作工作坊及宣導會，期盼ESG成為台灣企業在國際競爭之利基。

活動首場專題由奧義智慧科技創辦人吳明蔚分享「AI驅動的資安治理」實務經驗，探討如何應用人工智慧與機器學習技術，建構企業數位防線，提升資安預警與應變能力，協助企業在高度數位化環境中維持營運穩定。

第二場專題則由臺灣證券交易所公司治理部副理謝兆恩說明「永續發展行動方案」與最新ESG推動措施，包括推動上市櫃公司提升基層員工薪資、揭露更全面財務與營運資訊，以及設立「提升企業價值計畫專區」等措施，強化企業長期價值創造能力，呼應國際永續治理趨勢。

政治大學會計系教授吳安妮以「企業永續績效管理」為題，提出可衡量、可追蹤的永續績效評量架構，說明企業如何將ESG目標內化於營運指標與日常管理之中，使永續成為創新與競爭力的驅動核心。

證交所表示，這次活動旨在強化企業對資安與永續議題的理解與實踐力，後續於7月21日及22日、8月28日及29日分別於台中及高雄接續舉辦，歡迎公司把握機會報名參與。證交所未來亦將持續透過專業課程與資源平台，協助企業提升治理能力與韌性，攜手邁向更具包容性與永續性的資本市場。