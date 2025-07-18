台股連三紅 天天驚驚漲 一場法說會 多頭信心大振

台股昨（17）日受惠鴻家軍、台塑四寶等低基期族群表態，延續驚驚漲走勢，終場上漲70點收23,113點，連三紅，改寫本波反彈來高點；盤後傳出台積（2330）法說會利多，台指期、台積電期貨夜盤應聲大漲。法人表示，台積電法說優於預期，提振多頭信心，有助大盤蓄勢挑戰2月下旬前高。

三大法人買超99.2億元，其中，外資買超金額縮至4.9億元，連三買、累計買超329.4億元，7月以來持續回補1,452億元，已超越6月933.7億元的整月水準，連三月買超可期。外資在台指期留倉淨空單減少1,179口，降至52,217口，7月4日以來新低。

圖／經濟日報提供

投信反手賣超8.7億元，7月大多站在空方，單月累計賣超205.6億元；自營商罕見大買103.1億元，是5月15日來最多，具短線風向指標的自行買賣部位則敲進24.5億元；八大公股行庫逢高調節14億元，連三賣，為往後護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，美股氛圍樂觀，帶動台股落後補漲，尤其台積電法說釋出調高美元計價全年財測目標，加上技術指標偏多、類股良性輪動、市場心態謹慎，研判大盤仍有漲升空間，23,500點以上才有較大壓力，操作選股不選市，持股汰弱留強。

台股昨日早盤一度漲116點至23,159點後，隨後觀望台積電法說會氣氛轉濃，指數拉回至平盤上下震盪，所幸台積電擺尾收平，加上鴻海、台塑等集團股出面表態，終場上漲70點收23,113點，成交量縮至3,435億元。

盤面上漲家數近七成，權值股漲跌互見，隨資金快速輪動，近日漲多的AI概念股紛紛拉回，低基期股則吸引資金點火，主要強勢族群集中在矽晶圓、塑膠、砷化鎵及電子驗證等類股。千金股當中，以世芯-KY、川湖、大立光、嘉澤表現相對亮麗，漲幅在1.7%至4.3%不等。

就技術面觀察，凱基投顧分析，台股昨日盤中回測5日線有守，16日多方缺口尚未封閉，多方仍具優勢，加上低點未低於前一日低、但高點過高，成交量亦維持在5、10日均量，指數有望持續沿5日線墊升，短線支撐暫看缺口低點與5日線約22,880點。