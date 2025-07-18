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智慧機出貨增 台鏈補

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
手機鏈落後補漲 圖／經濟日報提供
手機鏈落後補漲 圖／經濟日報提供

受惠北美、日本與歐洲等已開發市場需求回升帶動，全球第2季智慧手機出貨年增2%，連續兩季呈現成長，盤面上手機供應鏈也出現落後補漲，包括美律（2439）昨（17）日上漲3%，大立光、玉晶光等也有上漲表現。

Counterpoint指出，第2季三星穩坐全球智慧手機龍頭，並以年增8%表現成為五大品牌中成長最快者，成長動能來自區域市場穩健表現及中階A系列策略性更新。蘋果延續穩定成長趨勢，第2季出貨量年增4%，主要受惠北美、印度與日本市場強勁表現。

三星除了Galaxy S系列及A系列熱賣，日前已發表最新Galaxy Z Fold7、Z Flip7旗艦折疊系列，正展開預購，也為手機供應鏈表現增添柴火。三星供應鏈包括石英元件業者晶技、大立光等。加上市場傳出蘋果可能在明年推出折疊機，也有利新日興、達邁、兆利等折疊機概念股股價表現。

Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示，先前關於關稅擔憂在第2季逐漸緩解，不過中國大陸與北美市場仍受一定程度影響，導致北美地區出現備貨行為。入門與平價5G裝置在新興市場持續受到青睞，成熟市場對高階機型需求保持穩定。

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain指出，三星在2025年第2季穩居全球出貨冠軍，除延續第1季Galaxy S25系列強勁動能，中階A系列在多個核心市場表現逐漸穩定，加上折疊機與AI功能導入，強化品牌黏著度與競爭力。

智慧手機 日本 三星

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