中小題材股 短多點火

市場觀望權王法說，台股昨（17）日「量縮價漲」，盤面資金轉戰櫃買中小型題材股，富喬（1815）、合一等吸引短多點火，股價強勢演出，法人看好後市仍有輪漲空間，建議趁盤中震盪壓回時切入，並控制持股風險。

川普撤換美聯準會（Fed）主席鮑爾傳言餘波盪漾，美股四大指數漲多跌少，台股昨日在外資買超金額縮減下，震盪收小紅，改寫本波反彈新高，漲勢相對落後的櫃買市場漲幅達1.2%，蓄勢挑戰半年線關卡。

盤面上漲家數將近七成，資金維持輪動態勢，以法人近五日買超逾150張的富櫃200指數成分股來看，金居、環球晶、富喬、台半、合一、宏捷科、聖暉*、鑫科、昇達科、新普、世界、欣銓等，單日漲幅在1.7%至9.7%不等，蔚為多頭指標。

大盤指數高檔震盪，部分保守資金轉移至低基期股，矽晶圓族群受惠人工智慧（AI）及高速運算（HPC）需求增加，近期傳出漲價聲，指標大廠環球晶昨日股價攻頂收354.5元，填息走勢強勁，並收復半年線關卡。

砷化鎵股宏捷科拜Wi-Fi 7、高速傳輸與資料中心應用需求持續成長，加上智慧手機功率放大器進入傳統出貨旺季，法人看好營運動能延續，下半年表現可望優於上半年，昨日股價漲4.0%收89元，拉出連三紅走勢。

展望後市，大型本國投顧指出，台股16日帶量紅K低點不破前，短期多頭仍占上風，且量價結構並未失衡，後市有機會再戰波段高點，但因台灣關稅尚未出爐，加上企業財報增添市場不確定性，高檔需提防賣壓浮現，操作不宜過度追價，挑選產業趨勢明確且低基期的個股較佳。