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就市論勢／AI供應鏈、綠能 吸睛

經濟日報／ 戎宜蘋（野村鴻運基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

因美國尚未公布台灣關稅稅率，市場觀望氣氛較濃。除了關稅，隨著第2季季報陸續在7月中下旬公布，市場開始聚焦檢視企業的獲利能力，以及對下半年景氣展望。

由於之前關稅豁免期，廠商提前拉貨，上半年台灣出口數字暢旺，接下來終端消費需求及庫存去化速度仍待觀察。加上第2季美元走弱，將影響企業獲利及匯損金額恐超乎預期，獲利仍有下修可能性，且股價從4月谷底反彈上來漲幅已大，恐有獲利了結賣壓，短期震盪難免。

投資建議

短線不確定因素較多，建議將眼光放長遠並從基本面選股，首先，持續看好AI供應鏈，因CSP資本支出強勁，AI伺服器出貨轉順暢，加上Amazon prime day在導入生成式AI後，消費者展現更高參與度。

考量台灣資金動能仍屬充沛，加上籌碼相對穩定，拉回仍可逢低布局。長期看好的AI、散熱、電源、先進封裝製程與設備、測試介面，載板、ASIC等大趨勢仍強勁成長。傳產部分，隨著夏季用電尖峰將至，電力需求預計將再度帶動相關題材股，綠能概念股等可望受惠。

關稅 消費 AI

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