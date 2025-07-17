漲幅衝第一！塑化股利空出盡強勢反彈 背後原因曝光

塑化股由於利空出盡，市場買盤大舉回流，激勵整體類股表現強勢，如17日塑化類股指數大漲5.7%、連六紅，躍居盤面上19大類股漲幅第一，成為市場投資人熱議的焦點。

近來國際油價欲振乏力，加上台塑四寶今年上半年財報遜色、營運表現不佳，在塑化產業利空連連下，原應股價表現弱勢的塑化股，卻逆勢強揚，特別是台塑四寶紛紛大漲，基本面表現與股價走勢不匹配的狀況，引發市場熱議。

事實上，法人解析，雖然塑化產業不論是景氣面或消息面均乏善可陳，但卻也多少顯示出利空出盡的味道。其中台塑由於未來將受惠烏克蘭重建需求釋出的想像空間，PVC供需結構獲得改善，利差回升，有助本業獲利表現。

另一方面，法人預期歐美將解除對俄羅斯的制裁，俄羅斯無需再以折扣價格銷給中國大陸煉化廠商，使得中國大陸煉化廠商的低成本優勢將流失，台塑面臨來自中國大陸廠商價格競爭的壓力也因而減輕，形成基本面的利多。

台化（1326）方面，雖然第2季本業虧損擴大，且受轉投資虧損及匯損牽累，獲利表現不如預期，但進入第3季後，由於仍有基本需求支撐，加上苯酚及PTA於首季定檢結束後恢復生產，PX也擴大銷售規模，均有利營運表現。