臺灣指數公司與ICE攜手 發布首檔合編雙核債股平衡指數

臺灣證交所旗下臺灣指數公司與洲際交易所集團旗下指數公司ICE Data Indices宣布合編多資產指數與聯名指數兩大合作目標，並共同發布首檔合編指數--臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數，為台灣市場帶來更多樣化的指數投資應用。

「雙核債股平衡指數」由TIP將臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數及ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權（新臺幣）指數兩檔指數，組合成「臺股+美元公司債」的多資產股債平衡指數，透過股票占30%、債券占70%的固定比例進行策略性資產配置。該指數已授權投信公司規劃發行ETF，未來如商品化，可方便投資人分散投資組合風險、優化投資策略。

TIP與ICE也合作發展債券、股票的聯名指數，可各自將旗下指數與對方共同冠名，透過聯名指數的機制，加速推展國內外授權，並協助投信公司商品化進程，積極落實臺灣證券交易所集團推動ETF商品發展，打造創新、穩健、具國際競爭力的 ETF 生態系，推動臺灣資本市場邁向下一個高峰。

臺灣證交所暨指數公司董事長林修銘表示：「臺灣指數公司與ICE Data Indices的合作具高度互補性，將有助於雙方指數業務的創新及成長，共同推動ETF商品多元發展。臺灣指數公司將結合集團優勢，以一條龍的模式服務發行人，協助指數商品化、擴大行銷推廣，積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。」

洲際交易所產品長（Chief Product Officer）Varun Pawar表示：「隨著多資產指數的開放，臺灣的ETF市場正邁入的令人期待的新局，使得投資人可以更加分散自身的投資。我們與TIP之間的合作及臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數由TIP上線，都反映雙方對於創新及支持發行人發行商品，以滿足投資人的承諾。隨著台灣正積極發展成為區域資產管理中心，我們很榮幸可以運用我們的環球視野與資料專業來為投資人創造機會。」

TIP與ICE期待未來能持續深化合作，積極呼應市場需求，提供多元指數化投資的解決方案，協助資產管理公司實現商品設計想法，以服務廣大投資人，滿足市場投、理財資需要。