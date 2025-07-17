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最大金主不是外資！三大法人續買超98億元 台積電將台股甩上23100關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股17日開高震盪，除了ASML展望不佳降溫台積電（2330）法說行情熱度外，ABF及CCL等族群短線漲多回檔壓力同步增強，使得大盤指數一度低探至22,923.37點；不過，盤中多頭轉守為攻，矽晶圓族群全面噴出以外，台積電供應鏈與台塑集團強勢助攻，尾盤更有鴻海（2317）、京元電子（2449）、欣興（3037）、亞翔（6139）、宏達電（2498）等輪番上攻，加上台積電最後一盤再現4,838張大單敲定、股價拉回平盤1,130元，大盤甩尾強拉，終場上漲70.38點，收在23,113.28點，成交值縮至3,290億元。三大法人續買超98.15億元，最大金主是連續3日加碼的自營商、買超103.11億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超3.08億元，投信賣超8.04億元；自營商買超（合計）103.11億元，其中自營商（自行買賣）買超24.54億元、自營商（避險）買超78.57億元。

觀察今日成交值前五大個股，股價僅南電（8046）收低。依序為：台積電342億元，股價持平、收1,130元；世芯-KY（3661）152.89億元，股價漲4.31%、收3,755元；富喬（1815）119.59億元，股價漲6.97%、收47.6元；南電104.85億元，股價跌1.73%、收170元；神達（3706）82.82億元，股價漲4.9%、收70.6元。

觀察今日成交量前五大個股，股價齊揚。依序為：富喬成交261,380張，股價漲6.97%、收47.6元；神達成交118,095張，股價漲4.9%、收70.6元；南亞科（2408）成交107,586張，股價漲4.11%、收43.1元；台新金（2887）成交93,108張，股價漲1.1%、收18.4元；元大台灣50（0050）成交88,159張，股價漲0.6%、收50.7元。

統計今日共18檔個股收漲停，成交量以金居（8358）近7.9萬張最大，新盛力（4931）、漢磊（3707）、中美晶（5483）也超過兩萬張，合晶（6182）則有1.1萬餘張。依股價漲幅排序為：飛宏（2457）漲10%、收22.55元；嘉晶（3016）漲10%、收36.3元；漢磊（3707）漲9.99%、收40.2元；金居漲9.96%、收81.7元；新盛力漲9.96%、收106元；台亞（2340）漲9.95%、收22.1元；閎康（3587）漲9.95%、收210元；環球晶（6488）漲9.92%、收354.5元；鼎炫-KY（8499）漲9.92%、收282.5元；台勝科（3532）漲9.92%、收84.2元；夠麻吉（8472）漲9.92%、收45.45元；合晶漲9.91%、收23.3元；中探針（6217）漲9.86%、收32.3元；AMAX-KY（6933）漲9.85%、收178.5元；州巧（3543）漲9.85%、收28.45元；共信-KY（6617）漲9.8%、收112元；汎銓（6830）漲9.8%、收140元；中美晶漲9.61%、收109.5元。

自營商 外資 台股 台積電 三大法人

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