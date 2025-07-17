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台股上漲70點收23,113點 台積電收平盤1,130元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股17日開高震盪，早盤以23,042點開出，終場收23,113點，上漲70點，漲幅0.31%，成交量3,290億元。櫃買則收235點，上漲2點，台積電（2330）收平盤1,130元。

盤面上以類股來看塑膠、油電燃氣、運動休閒、居家生活、光電、電器電纜、造紙、數位雲端等較為強勢，另外玻陶、觀光、電腦周邊、金融保險等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有世芯-KY（3661）、富喬（1815）、神達（3706）、京元電子（2449）、金居（8358）、亞翔（6139）、南亞科（2408）、漢唐（2404）、順達（3211）、鴻海（2317）、新日興（3376）、中美晶（5483）、環球晶（6488）、新盛力（4931）、華碩（2357）、宏達電（2498）、IET-KY（4971）等。

而量大弱勢的則有，南電（8046）、欣興（3037）、聯發科（2454）、大量（3167）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、台達電（2308）、AES-KY（6781）、信驊（5274）、貿聯-KY（3665）等。

統一投顧表示，輝達銷售中國晶片解禁續漲、台積電法說登場、美財政部長貝森特表示預計幾周內與中國將再舉行會談、美國6月生產者物價指數（PPI）低於預期、國安基金持續護盤、台股技術面轉強等，眾多利多因素有利於台股持續攻堅，惟艾司摩爾高層示警後市、川普加密幣監管法案卡關、台灣新關稅數據尚未出爐，仍將干擾投資人情緒，預估指數維持高檔震盪。選股方向建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、pcb供應鏈、生技、台幣升值概念股等。

台股 台積電

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