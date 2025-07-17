台股上漲70點收23,113點 台積電收平盤1,130元

川普傳擬撤換聯準會主席，市場嗅出降息訊號？ 根據白宮官員與《紐約時報》消息，川普在與共和黨議員會面時表示「可能會開除鮑威爾」，甚至已起草解職信。不過他隨後公開否認，稱「極不可能」這麼做。 市場反應快速：因為短期利率深受聯準會政策影響，投資人擔心川普若動手，可能導致聯準會提前降息，2年期公債殖利率也因此下滑。 有分析指出，這可能是川普在為後續(開除包爾)動作「試水溫」。

2025-07-17 09:23