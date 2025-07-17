只有它休兵！台塑集團戰力全開 台勝科漲停、南亞科強彈、四寶齊揚
台股17日盤中震盪整理，受全球半導體設備龍頭ASML釋出保守展望影響，台積電（2330）法說前觀望氣氛濃厚。不過，台塑集團個股幾乎全員強勢上攻，僅南電（8046）回檔休憩，成為盤面多頭主軸之一。
其中，矽晶圓廠台勝科（3532）跳空開高後鎖住漲停，表現搶眼。法人指出，市場看好該公司持續布局先進製程產品線，12吋產能開出後將推升營收與毛利成長，搭配外銷動能強勁，前景備受期待。
台塑四寶表現亦不遑多讓，台化（1326）、台塑（1301）、南亞（1303）同步上揚逾半根停板，台塑化（6505）則在國際油價走堅與煉油利差改善帶動下，勁揚逾4%。
法人分析，近期原物料價格持穩，石化產品報價止跌回穩，加上第3季為傳統旺季，預期營運將逐步回升，激勵股價反映築底行情。值得一提的是，四寶已有三檔成功填息，市場也高度關注南亞能否在7月22日除息後複製快速填息的盛況。
集團另一亮點個股南亞科，今日強彈逾5%，重返5日線上方。法人指出，南亞科自6月中高點回落以來已修正逾三成，此波反彈由基本面支撐。公司在法說會中表示，DDR4產品議價條件明顯改善，第2季產能滿載，預估第3季銷量與平均售價（ASP）皆有回升空間，力拚第4季轉虧為盈。
相較之下，近期表現搶眼的ABF載板族群則面臨獲利回吐壓力，南電自七月以來累積大漲五成，今日盤中回檔測試170元關卡。法人分析，南電第2季成長主力來源包括非AI、非800G應用的提前拉貨效應，以及BT載板和RPCB產品需求回升，產能利用維持高檔，出貨動能依舊強勁，只是短線漲多，拉回整理屬於健康輪動。
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