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艾司摩爾示警後市 台積電法說前夕飄烏雲

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
艾司摩爾示警後市，為台積電法說前夕飄烏雲。（路透）
艾司摩爾示警後市，為台積電法說前夕飄烏雲。（路透）

台積電法說會將在今日下午登場，儘管外資持續買超力挺，但全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）卻示警後市，本季展望不如預期，並下修全年成長，16日收盤價重挫8.33%，以754.45美元作收，台積電法說會飄來烏雲，導致先前輝達H20恢復輸中的熱潮停頓，今日股價在1130元平盤上下震盪。

ASML昨日發布2025年第2季財報中，第2季營收淨額77億歐元，純益達到23億歐元，毛利率53.7%，營運成果優於預期，第2季度訂單金額為55 億歐元，其中 23 億歐元為 EUV 訂單。

不過，ASML公布2025年第3季指引，預估營收將介於74至79億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 52%，比前一季下滑。同時預估2025年的營收淨額與 2024 年相比將成長15%，毛利率約為 52%。ASML這項調整比預估成長率低，衝擊股價表現。

由於ASML是半導體先進製程最重要微影設備供應商，保守看待後，預料將造成市場一定層度干擾。

不過ASML執行長Christophe Fouquet展望2026年仍強調，公司看到AI客戶的基本面需求依然強勁。同時，總體經濟和地緣政治帶來愈來愈多不確定性。因此，儘管該公司持續為2026年的成長做準備，在此階段仍沒有辦法確定。

台積電 ASML

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