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台積電法說前夕休息 這幾檔設備股接棒漲飆上天價、另有4概念股鎖漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）17日法說會前意外飄來艾司摩爾示警後市的烏雲，中斷衝高漲勢，但是台積電概念股則是接棒上漲。聯合報系資料照
台積電（2330）17日法說會前意外飄來艾司摩爾示警後市的烏雲，中斷衝高漲勢，但是台積電概念股則是接棒上漲。聯合報系資料照

台積電（2330）17日法說會前意外飄來艾司摩爾示警後市的烏雲，中斷衝高漲勢，但是台積電概念股則是接棒上漲，尤其是漢唐（2404）、帆宣（6196）、聖暉（5536）*等設備股更是飆上歷史新高價，另外環球晶（6488）、台勝科（3532）、閎康（3587）、汎銓等則是亮燈漲停

台積電法說會將在17日收盤後登場，外資已連續6個交易日買超，且有兩家外資在法說會前夕同步上調目標價到1,280元，且都維持「買進」評等；不料，全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）卻示警後市，本季展望不如預期，且撤回明年將維持成長的財測預估。

市場對台積電法說會充滿期待，卻在法說會前夕意外飄來烏雲，股價漲勢中斷，早盤以1,130元平盤開出後雖一度衝高至1,135元，可惜上攻無法持續，盤中翻黑，一度下滑至1,115元。

台積電雖然出現休息的表現，不過，台積電概念股卻是接棒點火，漢唐每股配發28元現金股利，16日收在725元， 除息參考價697元，17日除息，早盤以691元開低，但股價快速往上拉升，一度衝達754元，不僅完成填息，且創下歷史新高，盤中漲幅逾6%。

同樣寫下歷史新高的還有帆宣及聖暉*，帆宣以202.5元平盤開出後走高，一度拉升至208.5元，上漲6元，漲幅2.96%，創下歷史新高；聖暉以504元開高雖一度下滑至496元，但隨後走高翻紅，一度衝達521元，同樣寫下歷史新高價。

另外，環球晶衝上354.5元漲停板鎖死；台勝科也亮燈漲停衝上84.2元；閎康開高走高飆上漲停210元；還有汎銓也衝上漲停210元；志聖、雍智科技、亞翔、光罩、宜特也上漲超過5%。

環球晶 漲停 漢唐 法說會 帆宣 台積電 台勝科

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