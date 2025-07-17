矽晶圓紅燈掛滿牆！台勝科搶頭香、環球晶續攻高
台積電（2330）17日下午法說前多頭暫休兵，台股隨之震盪，不過，矽晶圓族群則逆勢全線強攻，早盤台勝科（3532）直接跳空漲停、鎖死買盤，環球晶（6488）持續受惠填息與基本面利多，爆量快攻漲停，同步推升合晶（6182）、中美晶（5483）、嘉晶（3016）等陸續點亮漲停，漢磊（3707）也隨勢頻頻觸及上限，族群資金動能強勁。
台塑集團旗下半導體矽晶圓大廠台勝科董事長郭文筆日前於股東會中表示，看好2025年下半年矽晶圓市場景氣。受益於AI應用持續推升，先進製程矽晶圓需求強勁，加上中國大陸補貼政策刺激，成熟製程矽晶圓需求亦同步增溫。此外，國際記憶體大廠減產帶動國內記憶體業者轉單，提升整體銷售動能，使公司對下半年營運持續維持樂觀看法。
郭文筆強調，雖然全球經濟環境尚存不確定因素，包括美國關稅政策走向、美中貿易摩擦及新台幣匯率波動等，但台勝科已積極布局策略，首要目標是提高先進製程矽晶圓的銷售占比。預計隨著公司新建12吋矽晶圓廠加入量產，先進製程出貨比重將進一步提升。
環球晶16日填息秀晶彩，當日收漲6.09%，日前亦被納入富邦特選高股息30成分股。17日延續強勢，成交量倍增、股價攻上漲停鎖死於354.5元，改寫3月31日來波段新高價。
環球晶基本面表現上，6月營收達57.17億元，月增14.18％、年增7.07％，第2季合計營收160.07億元，上半年累計316.02億元，皆創同期歷史第三高。公司憑藉在全球九國18個營運據點，靈活調度供應鏈、補捉急單契機，協助客戶面對全球政經環境劇變。展望後市，預計隨客戶端庫存去化，營運表現有望超越去年。
中美晶6月營收達71.61億元，月增12.7％、年增5％，創近一年半新高。第2季營收202.31億元，較去年同期提升1.6%；上半年營收396.04億元，略優於去年。儘管國內內需表現低迷，公司憑藉太陽能電池通過海外驗證啟動量產，並於再生能源、售電市場快速布局，已簽署大規模長期合約，預期相關收入將持續成長。
整體而言，矽晶圓族群受惠於全球AI應用熱潮、高股息資金聚焦、記憶體轉單效益與產能優化，多檔股票強力表態，展現產業面利多加乘的市場氣勢。
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