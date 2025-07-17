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艾司摩爾示警後市 台積電法說會前意外飄烏雲、中斷衝高漲勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ASML預警引憂，台股聚焦台積電法說會。聯合報系資料照
ASML預警引憂，台股聚焦台積電法說會。聯合報系資料照

台積電（2330）法說會將在17日收盤後登場，外資已連續6個交易日買超，且有兩家外資在法說會前夕同步上調目標價到1,280元，且都維持「買進」評等；不料，全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）卻示警後市，本季展望不如預期，且撤回明年將維持成長的財測預估；台積電法說會前夕意外飄來烏雲，股價漲勢中斷，早盤雖一度衝高至1,135元，可惜上攻無法持續，盤中翻黑。

市場對台積電法說會充滿期待，多家外資證券紛紛重申看多立場，維持或調高目標價，更有兩家外資趕在法說前夕發出報告，同步維持買進評等，且調高目標價，一家由1,170元上調至1,280元，一家則是由1,100元上調至1,280元，調幅逾16%。

台積電連日來也是上漲表現，外資更是提早卡位連續6個交易日買超，不過，法說會前夕卻意外飄來烏雲，艾司摩爾上季接單金額優於預期，但卻提出警告表示，在關稅與出口管制的不確定性因素下，客戶正延後採購承諾，本季展望不如預期，同時撤回明年將維持成長的財測預估，恐將出現10多年來首度業績零成長的情況。

艾司摩爾供應的顯影設備是台積電、三星、英特爾等發展先進製程必備的關鍵機台；台積電17日早盤以1,130元平盤開出，一度再往上衝高到1,135元，但在開盤約半小時出現急殺，股價翻黑，一度下滑至1,115元，下跌15元，台積電翻黑，也影響大盤指數早盤也曾一度急殺翻黑。

艾司摩爾 法說會 外資 台積電

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