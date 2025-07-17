台積電股價狹幅整理 台股23000點關卡震盪

台積電法人說明會前，投資人陷入觀望，台積電股價今天在平盤上下拉鋸，牽動台股指數在23000點附近震盪。至10時30分，集中市場指數上漲16點，為23059點，成交值約新台幣1698億元。

台積電今天股價以1130元平盤開出，隨後呈現震盪，股價翻黑最多下跌15元至1115元，台股跟著跌破23000點。

其他主要權值股，鴻海今股價維持平盤上整理，最多漲1.5元至164元；聯發科盤下震盪，最多下跌25元至1385元。

AI是台股盤面主軸，BBU（電池備援電力模組）概念股領頭衝鋒，新盛力今除息，每股配息2元，開盤瞬間完成填息，盤中攻上漲停板106元，激勵順達、加百裕盤中股價漲幅也都超過半根停板。

PGIM保德信基金經理人廖炳焜分析，台股大盤持續高檔震盪，從類股來看，輝達股價創新高，上週市值突破4兆美元新里程碑，加上熱錢湧入，激勵台股AI相關供應鏈表現，帶動電子指數同步揚升。

然而美國總統川普的關稅通知，台灣未在名單中，且半導體晶片關稅也即將發布，短線關稅議題持續干擾市場投資情緒。