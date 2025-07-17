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集保 eNotice 平台突破百萬用戶 投資人攜手減碳護地球

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保eNotice破百萬戶，攜手響應ESG減碳。（臺灣集中保管結算所/提供)
集保eNotice破百萬戶，攜手響應ESG減碳。（臺灣集中保管結算所/提供)

2024年已被公認為有紀錄以來最熱的一年，氣溫屢創新高，極端氣候提醒著我們，減碳行動刻不容緩。為響應環保、減少紙本浪費，臺灣集中保管結算所自2023年推出「股務事務電子通知(eNotice平台)」以來，短短兩年已有超過百萬投資人響應，以實際行動支持綠色生活，為地球減碳盡一份心力。

每年7至9月是股票配息旺季，集保結算所股務部協理黃蓁蓁表示，透過投資人可於eNotice平台即時掌握歸戶後的所有配息資訊，不但方便快速，更能全面取代紙張使用，是股東便利又永續的選擇，也呼籲更多投資人加入電子通知行列，共同打造綠色資本市場。

黃蓁蓁提醒，尚未申辦電子通知的投資人，可透過各證券商下單App或集保e手掌握App點選「股東e服務」-「股務事務電子通知」，一鍵同意後，即可以電子方式接收股票股息及ETF收益分配通知，不僅免等待紙本寄送，也能隨時隨地掌握配息整合資訊，讓金融資產管理更便利。

為助力減緩全球暖化，集保結算所持續精進股東數位服務，除了股務事務電子通知外，今年更推出「股務事務e櫃台(eCounter)」服務，截至目前有近1,900家上市、上櫃、興櫃及公發公司簽約使用，投資人透過電腦登入「股東e服務」網頁，搭配任一指定憑證(如證券商下單憑證、自然人憑證等)，即可線上變更股利配息帳號等基本資料，省去臨櫃辦理的時間與成本，輕鬆管理個人的股務資料，讓減碳、便利與效率可以同時實現！

配息 股東

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