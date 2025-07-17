無懼台積電翻黑！遊戲王鈊象填息達陣 橘子也跟上

遊戲股王鈊象（3293）2024年每股純益32.14元、蟬聯遊戲族群獲利王，決議配發29元現金股利，17日進行除息，除息參考價為788元，早盤開出796元後迅速站回800元大關，並無懼台積電（2330）盤中翻黑，於開盤約45分鐘後填息達陣。現金股利預計於8月15日發放。

鈊象6月營收18.49億元，雖較5月小幅下滑2.5%，但年增達18.9%；營收結構中，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機營收占比分別來到69%、28%及3%，高毛利率授權遊戲、網路遊戲比重逐步增加。6月稅前淨利10.46億元，單月每股稅前盈餘3.71元，上半年累計稅前EPS達21.63元，表現亮眼。

展望後市，鈊象董事長日前在股東會透露，公司已成功取得英國線上博弈執照，最快第3季可望挹注營收，同時正積極申請美國部分州別的博弈牌照，擴大全球布局。公司看好下半年營運將優於上半年、全年也有望超越2024年，持續增添成長動能。

法人分析，鈊象的遊戲授權已成為主要成長引擎，在國際市場擴張與博弈版圖拓展雙引擎推動下，預期2024～2025年獲利續創新高，維持「遊戲獲利王」地位不墜。

另一方面，同樣於今日除息的橘子（6180）配發6元現金股利，除息參考價67.2元，早盤股價開低至67元，隨後在鈊象強勢填息帶動下翻紅上攻，最高來到68.3元，填息率約18%。

橘子迎來30周年，事業橫跨數位遊戲、橘子原創、生活風格、企業服務、AI創新與新聞媒體等六大領域，全面朝「科技全生態平台」邁進。暑假期間積極衝刺遊戲動能，旗下主打新作《新龍之谷》日前推出全新主線章節與系列活動，吸引玩家回流，預期將挹注7、8月業績表現。