快訊

「全台最高星巴克」說掰掰！星巴克清境門市7月21日熄燈 粉絲快衝最後打卡

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

從爆買轉變到走馬看花 高端陸客為何不再愛日本？

聽新聞
0:00 / 0:00

無懼台積電翻黑！遊戲王鈊象填息達陣 橘子也跟上

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）2024年每股純益32.14元、蟬聯遊戲族群獲利王，決議配發29元現金股利，17日進行除息，除息參考價為788元，早盤開出796元後迅速站回800元大關，並無懼台積電（2330）盤中翻黑，於開盤約45分鐘後填息達陣。現金股利預計於8月15日發放。

鈊象6月營收18.49億元，雖較5月小幅下滑2.5%，但年增達18.9%；營收結構中，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機營收占比分別來到69%、28%及3%，高毛利率授權遊戲、網路遊戲比重逐步增加。6月稅前淨利10.46億元，單月每股稅前盈餘3.71元，上半年累計稅前EPS達21.63元，表現亮眼。

展望後市，鈊象董事長日前在股東會透露，公司已成功取得英國線上博弈執照，最快第3季可望挹注營收，同時正積極申請美國部分州別的博弈牌照，擴大全球布局。公司看好下半年營運將優於上半年、全年也有望超越2024年，持續增添成長動能。

法人分析，鈊象的遊戲授權已成為主要成長引擎，在國際市場擴張與博弈版圖拓展雙引擎推動下，預期2024～2025年獲利續創新高，維持「遊戲獲利王」地位不墜。

另一方面，同樣於今日除息的橘子（6180）配發6元現金股利，除息參考價67.2元，早盤股價開低至67元，隨後在鈊象強勢填息帶動下翻紅上攻，最高來到68.3元，填息率約18%。

橘子迎來30周年，事業橫跨數位遊戲、橘子原創、生活風格、企業服務、AI創新與新聞媒體等六大領域，全面朝「科技全生態平台」邁進。暑假期間積極衝刺遊戲動能，旗下主打新作《新龍之谷》日前推出全新主線章節與系列活動，吸引玩家回流，預期將挹注7、8月業績表現。

除息 鈊象 橘子

延伸閱讀

台積電（2330）最年輕副總李文如傳接輝達台灣區總經理！驚訝：底價不都被知道了？

兩外資挺權王 目標價1,280元、維持「買進」評等

AI大利多激勵 兩檔半導體ETF一日填息

11檔台股ETF 一日填息

相關新聞

川普為降息想換掉鮑爾？專家推測「試水溫」：關稅成本已開始慢慢轉嫁

川普傳擬撤換聯準會主席，市場嗅出降息訊號？ 根據白宮官員與《紐約時報》消息，川普在與共和黨議員會面時表示「可能會開除鮑威爾」，甚至已起草解職信。不過他隨後公開否認，稱「極不可能」這麼做。 市場反應快速：因為短期利率深受聯準會政策影響，投資人擔心川普若動手，可能導致聯準會提前降息，2年期公債殖利率也因此下滑。 有分析指出，這可能是川普在為後續(開除包爾)動作「試水溫」。

集保 eNotice 平台突破百萬用戶 投資人攜手減碳護地球

2024年已被公認為有紀錄以來最熱的一年，氣溫屢創新高，極端氣候提醒著我們，減碳行動刻不容緩。為響應環保、減少紙本浪費，...

無懼台積電翻黑！遊戲王鈊象填息達陣 橘子也跟上

遊戲股王鈊象（3293）2024年每股純益32.14元、蟬聯遊戲族群獲利王，決議配發29元現金股利，17日進行除息，除息...

台股早盤上漲逾70點 台積電開平盤

台股17日早盤指數上漲逾70點，開盤指數為23,042.97點。台積電（2330）開平盤價1,130元。

ASML預警引憂 台股聚焦台積電法說會

美股3大指數16日震盪收紅，惟費半指數小跌作收。荷蘭半導體設備巨頭ASML（艾司摩爾）最新財報顯示業績強勁，但預警宏觀經...

陸刺激汽車銷售 台鏈補

中國大陸官方近期陸續推出汽車銷售刺激政策，汽車零組件業內預期，將有望帶動大陸新車銷售表現，帶旺台廠供應鏈。台灣在陸零組件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。