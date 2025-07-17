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川普為降息想換掉鮑爾？專家推測「試水溫」：關稅成本已開始慢慢轉嫁

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

川普傳擬撤換聯準會主席，市場嗅出降息訊號？

根據白宮官員與《紐約時報》消息，川普在與共和黨議員會面時表示「可能會開除鮑爾」，甚至已起草解職信。不過他隨後公開否認，稱「極不可能」這麼做。

市場反應快速：因為短期利率深受聯準會政策影響，投資人擔心川普若動手，可能導致聯準會提前降息，2年期公債殖利率也因此下滑。

有分析指出，這可能是川普在為後續(開除鮑爾)動作「試水溫」。

長天期公債殖利率依舊受到未來關稅不確定影響，在高檔盤旋，30年期公債殖利率仍處於5%以上。

昨日 PPI 公布結果：

1.整體 PPI（批發物價）6月持平（較上月0.0%），也低於原先預期 +0.2%

2.年增率降至 2.3%（5月為2.7%），為九個月來新低

3.製成品價格上漲 +0.3%，但服務業價格下降 −0.1%，尤其是旅館與運輸費

(補充說明： PPI 是「生產者物價指數」，反映企業進貨成本的變化。如果 PPI 上升，代表原物料變貴，可能會轉嫁到消費者物價（CPI），也就是通膨的前哨指標。)

然而，關稅相關商品仍有漲價，如家具、電子、通訊設備等 。

結論是：整體 PPI 看似走穩，但細部透露「關稅成本」已轉嫁到部分商品上，所謂「關稅滲透效應」正在發酵。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鮑爾 通膨 聯準會 川普 公債殖利率

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