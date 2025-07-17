快訊

薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

「和我們的貿易額不大」 川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

台股早盤上漲逾70點 台積電開平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股17日早盤指數上漲逾70點，開盤指數為23,042.97點。台積電（2330）開平盤價1,130元。

群益投顧表示，台積電法說會今日重磅登場，投資人關注2025年營收獲利展望、AI前景、新台幣匯率影響、產品價格調漲等議題。市場擔憂關稅戰推升美國物價調漲、進而導致FED降息趨緩，將不利金融市場資金動能。

美國政府同意輝達H20與AMD MI308銷售中國大陸，台灣AI相關供應鏈可望受惠；7月有445檔上市櫃公司進行除權息，有利提升台股資金動能。台股指數持續守穩各期均線，成交量能逐步提升，KD指標交叉向上，目前靜待台積電法說，選擇基本面佳個股擇優謹慎操作。

操作題材可留意：

1.台積電法說會今日登場─台積電將公布上季與上半年財報並發表本季展望，受惠輝達最新GB300 AI晶片放量、蘋果iPhone 17系列新機備貨潮兩大動能，市場看好本季營收有機會超過300億美元。

2.亞洲生技大會7月23日登場─2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會訂於7/23登場，這次主題是掌握亞洲生技新契機，三大重點專區分別為：委託開發暨製造服務（CDMO）、醫藥醫材、細胞治療及再生醫療區,規劃全球19國、850家國內外廠商,2,200個展出攤位。

周三（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,254.78點，上漲231.49點、漲幅0.53%；S&P500指數上漲0.32%；那斯達克指數上漲0.25%；費半指數下跌0.39%。台積電ADR漲0.26%，收在歷史新高237.56美元，較台北交易溢價近23.7%。

那斯達克綜合指數再創下新高，多家媒體報導稱美國總統川普打算開除聯準會（Fed）主席鮑爾，曾經歷半小時的混亂，在川普否認將要解雇鮑爾的消息後，美股回升。艾司摩爾（ASML）拖累，費城半導體指數下跌0.4%。這家荷蘭晶片製造設備供應商ADR大跌8.3%，因該公司表示，由於關稅不確定性，無法確保2026年持續成長。

三大法人周三集中市場合計買超242.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超139億元，投信買超25.3億元，自營商（自行買賣）買超4億元，自營商（避險）買超74.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加403口至2,259口，其中，外資淨空單減少1,956口至53,396口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,215口至2,679口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在22,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31下降至0.99。VIX指數下降0.09至21.91。外資台指期買權淨金額-0.06億元 ; 賣權淨金額0.02億元。整體選擇權籌碼面中性。

外資 台積電

延伸閱讀

那指創高激勵 台指期早盤挑戰23,000點大關

鮑爾99％會被開除？聯準會將失去獨立性「美元隨便印、利率降至0」

否認計畫開除聯準會主席 川普：很多人都想接手

市場震盪下 川普澄清「極不可能」開除鮑爾　但話中仍留伏筆

相關新聞

川普為降息想換掉鮑爾？專家推測「試水溫」：關稅成本已開始慢慢轉嫁

川普傳擬撤換聯準會主席，市場嗅出降息訊號？ 根據白宮官員與《紐約時報》消息，川普在與共和黨議員會面時表示「可能會開除鮑威爾」，甚至已起草解職信。不過他隨後公開否認，稱「極不可能」這麼做。 市場反應快速：因為短期利率深受聯準會政策影響，投資人擔心川普若動手，可能導致聯準會提前降息，2年期公債殖利率也因此下滑。 有分析指出，這可能是川普在為後續(開除包爾)動作「試水溫」。

台股買盤湧 站上23,000 AI概念股領風騷、電子族群全面點火

輝達、超微晶片對陸解禁利多發酵，加上台積電法說前押寶買盤湧現，推升台股昨（16）日開高收高，終場大漲206點、收23,0...

台股早盤上漲逾70點 台積電開平盤

台股17日早盤指數上漲逾70點，開盤指數為23,042.97點。台積電（2330）開平盤價1,130元。

ASML預警引憂 台股聚焦台積電法說會

美股3大指數16日震盪收紅，惟費半指數小跌作收。荷蘭半導體設備巨頭ASML（艾司摩爾）最新財報顯示業績強勁，但預警宏觀經...

陸刺激汽車銷售 台鏈補

中國大陸官方近期陸續推出汽車銷售刺激政策，汽車零組件業內預期，將有望帶動大陸新車銷售表現，帶旺台廠供應鏈。台灣在陸零組件...

就市論勢／AI伺服器、蘋果鏈 吸睛

自今年4月以來，新台幣匯率經歷一波驚人升值潮，從33元一路飆升至29元多，短短三個半月內升值幅度達12.17%。這股強勁升值動能，引發外界對於「熱錢」湧入台灣進行匯差套利猜測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。