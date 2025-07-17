台股早盤上漲逾70點 台積電開平盤

台股17日早盤指數上漲逾70點，開盤指數為23,042.97點。台積電（2330）開平盤價1,130元。

群益投顧表示，台積電法說會今日重磅登場，投資人關注2025年營收獲利展望、AI前景、新台幣匯率影響、產品價格調漲等議題。市場擔憂關稅戰推升美國物價調漲、進而導致FED降息趨緩，將不利金融市場資金動能。

美國政府同意輝達H20與AMD MI308銷售中國大陸，台灣AI相關供應鏈可望受惠；7月有445檔上市櫃公司進行除權息，有利提升台股資金動能。台股指數持續守穩各期均線，成交量能逐步提升，KD指標交叉向上，目前靜待台積電法說，選擇基本面佳個股擇優謹慎操作。

操作題材可留意：

1.台積電法說會今日登場─台積電將公布上季與上半年財報並發表本季展望，受惠輝達最新GB300 AI晶片放量、蘋果iPhone 17系列新機備貨潮兩大動能，市場看好本季營收有機會超過300億美元。

2.亞洲生技大會7月23日登場─2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會訂於7/23登場，這次主題是掌握亞洲生技新契機，三大重點專區分別為：委託開發暨製造服務（CDMO）、醫藥醫材、細胞治療及再生醫療區,規劃全球19國、850家國內外廠商,2,200個展出攤位。

周三（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,254.78點，上漲231.49點、漲幅0.53%；S&P500指數上漲0.32%；那斯達克指數上漲0.25%；費半指數下跌0.39%。台積電ADR漲0.26%，收在歷史新高237.56美元，較台北交易溢價近23.7%。

那斯達克綜合指數再創下新高，多家媒體報導稱美國總統川普打算開除聯準會（Fed）主席鮑爾，曾經歷半小時的混亂，在川普否認將要解雇鮑爾的消息後，美股回升。艾司摩爾（ASML）拖累，費城半導體指數下跌0.4%。這家荷蘭晶片製造設備供應商ADR大跌8.3%，因該公司表示，由於關稅不確定性，無法確保2026年持續成長。

三大法人周三集中市場合計買超242.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超139億元，投信買超25.3億元，自營商（自行買賣）買超4億元，自營商（避險）買超74.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加403口至2,259口，其中，外資淨空單減少1,956口至53,396口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,215口至2,679口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在22,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31下降至0.99。VIX指數下降0.09至21.91。外資台指期買權淨金額-0.06億元 ; 賣權淨金額0.02億元。整體選擇權籌碼面中性。