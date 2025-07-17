ASML預警引憂 台股聚焦台積電法說會

美股3大指數16日震盪收紅，惟費半指數小跌作收。荷蘭半導體設備巨頭ASML（艾司摩爾）最新財報顯示業績強勁，但預警宏觀經濟和地緣政治帶來不確定性增加，2026年可能無法實現增長，ASML週三股價重挫超過8%，市場高度聚焦今天下午登場的台積電法人說明會，結果將牽動台股後勢。

法人分析，台積電法說會登場前，台積電16日股價收在新台幣1130元，逼近今年1月寫下的收盤股價歷史高點1135元，由於股價提前反應，投資人仍得提防利多出盡。

媒體報導美國總統川普擬撤換聯準會（Fed）主席鮑爾，16日美股震盪一度下挫，終場道瓊工業指數上揚231.49點或0.53%，收44254.78點。標普500指數上漲19.94點或0.32%，收6263.70點。

以科技股為主的那斯達克指數揚升52.69點或0.25%，收20730.49點。不過費城半導體指數小跌作收，終場下跌22.40點或0.39%，收5696.21點。

個股方面，特斯拉（Tesla）上漲10.89美元或3.5%，收321.67美元；輝達（NVIDIA）上漲0.67美元或0.39%，收在171.37美元；台積電ADR漲0.61美元或0.26%，收237.56美元。

國泰投信分析，美國對台關稅持續懸而未決，但關稅不只是台灣的問題，投資人不需過度放大關稅疑慮，尤其川普政策反覆不定，即使宣布後還是有轉圜的談判空間。隨關稅利空鈍化，市場將逐漸回歸基本面。

國泰投信認為，輝達（NVIDIA）市值已突破4兆美元，顯示AI成長動能強勁，台灣為半導體大國，且在AI供應鏈扮演重要角色，台灣產業基本面具有優勢，對台股長線正向看法不變。