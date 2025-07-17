AI大利多激勵 兩檔半導體ETF一日填息

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
受到AI利多消息激勵，台股大盤昨（16）日走揚，連帶也激勵昨天除息的3檔半導體ETF填息表現，其中，00927群益半導體收益、00952凱基台灣AI50等兩檔完成填息，也讓9.2萬人息利雙收。(路透)
受到AI利多消息激勵，台股大盤昨（16）日走揚，連帶也激勵昨天除息的3檔半導體ETF填息表現，其中，00927群益半導體收益、00952凱基台灣AI50等兩檔完成填息，也讓9.2萬人息利雙收。(路透)

昨（16）日台股大盤在人工智慧（AI）巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上2萬3000點關卡，連帶也激勵昨天除息的3檔半導體ETF填息表現，其中，00927群益半導體收益、00952凱基台灣AI50等兩檔完成填息，也讓9.2萬人息利雙收。

00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展的關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業的營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，台股今年來受川普關稅之亂影響，使得市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。

台股 半導體 ETF

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