輝達、超微晶片對陸解禁利多發酵，加上台積電法說前押寶買盤湧現，推升台股昨（16）日開高收高，終場大漲206點、收23,042點再攀波段高、漲幅0.9%，成功站上23,000點整數關卡，多頭士氣如虹。

不過艾司摩爾（ASML）警告面臨關稅與出口管制的不確定性，恐成變數。

加權指數及外資買賣超 圖／經濟日報提供

昨日盤面上，以AI概念股領風騷，電子族群全面點火，漲幅達1.2%最強勢；半導體與零組件個股爭相漲停，尾盤台積電（2330）強勢拉高，成為推升指數再攀波段高峰的關鍵，成交量則放大至3,912億元，呈現「價漲量增」格局。

題材股表現同樣火熱，其他包括第三代半導體、特用化學、封測、元宇宙族群同步奔騰。18檔千金股中（康霈暫停交易除外，預計7月21日恢復交易）漲多跌少，以世芯-KY漲6.8%最強勢，AES-KY跌8.8%最疲軟。

昨日市場買盤趕在台積電法說前夕出現押寶行情。受惠大客戶輝達H20解禁效應延燒，周二ADR創新高激勵，台積電昨天股價開高走高，終場收1,130元、漲20元，離歷史最高價1,135元僅一步之遙，且市值站上29兆元，外資擴大買超1.1萬餘張。

三大法人昨日合計買超242.9億元。其中外資買超139億元，連二買、累計買超324.5億元；投信則買超25.3億元，由賣轉買；自營商買超78.6億元，連二買、累計買超112.3億元。八大公股行庫賣超36.3億元，連二賣、累計賣超70.7億元。

綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧、富邦投顧董事長陳奕光等表示，台灣科技產業具代表性，台股今年雖在亞洲市場相對落後，但仍有望參與下半年行情。