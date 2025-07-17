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就市論勢／AI伺服器、蘋果鏈 吸睛

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

自今年4月以來，新台幣匯率經歷一波驚人升值潮，從33元一路飆升至29元多，短短三個半月內升值幅度達12.17%。這股強勁升值動能，引發外界對於「熱錢」湧入台灣進行匯差套利猜測。

外資這幾個月操作觀察，4月以來外資大舉買超台股現貨高達約3,965億元，但也同步借券賣出1,500萬張，期貨淨空單也從不到3萬口暴增至超過5萬口。

當新台幣再度因美元走弱、出口商的集中結匯，而再度強勁升值時，對外資而言，這波透過匯差套利的目的就達成了。屆時外資若開始獲利離場，大盤波動將再度放大。

投資建議

市場估輝達GB200第3季出貨將季增六成、邁威爾傳將下單台積電（2330）N2，以及蘋果新機iPhone 17也開始拉貨，市場重新聚焦在產業題材面。AI伺服器、ASIC，以及蘋果供應鏈，在8月1日關稅緩徵到期前，將是資金鎖定焦點，尤其是具備多題材、營運匯損風險低的個股。

蘋果供應鏈 新台幣 外資

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