聽新聞
0:00 / 0:00
就市論勢／AI伺服器、蘋果鏈 吸睛
盤勢分析
自今年4月以來，新台幣匯率經歷一波驚人升值潮，從33元一路飆升至29元多，短短三個半月內升值幅度達12.17%。這股強勁升值動能，引發外界對於「熱錢」湧入台灣進行匯差套利猜測。
從外資這幾個月操作觀察，4月以來外資大舉買超台股現貨高達約3,965億元，但也同步借券賣出1,500萬張，期貨淨空單也從不到3萬口暴增至超過5萬口。
當新台幣再度因美元走弱、出口商的集中結匯，而再度強勁升值時，對外資而言，這波透過匯差套利的目的就達成了。屆時外資若開始獲利離場，大盤波動將再度放大。
投資建議
市場估輝達GB200第3季出貨將季增六成、邁威爾傳將下單台積電（2330）N2，以及蘋果新機iPhone 17也開始拉貨，市場重新聚焦在產業題材面。AI伺服器、ASIC，以及蘋果供應鏈，在8月1日關稅緩徵到期前，將是資金鎖定焦點，尤其是具備多題材、營運匯損風險低的個股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言