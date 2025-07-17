陸刺激汽車銷售 台鏈補

中國大陸官方近期陸續推出汽車銷售刺激政策，汽車零組件業內預期，將有望帶動大陸新車銷售表現，帶旺台廠供應鏈。台灣在陸零組件廠包括麗清（3346）、廣華等，均在大陸市場深耕多年，下半年營運有望受加持。

麗清表示，中國政府陸續推出的汽車銷售刺激政策，有望帶動新車市場表現，帶動旗下LED車燈模組產品需求攀升，尤其是TESLA未來新改款MODEL-Y的日行燈組陸續出貨，可望帶動第3季業績。

麗清指出，比亞迪海洋系列車款之車燈控制器新案出貨動能穩健，加上TESLA未來新改款MODEL-Y的日行燈組已陸續出貨，今年中國地區銷售表現逐步成長。麗清強調，將持續積極爭取與更多新車廠、新車款及新訂單的機會，搶占更多LED車燈模組與控制器的市場份額，以期奠定整體集團營運保持良好發展。

麗清上半年因中國內需LED車燈模組滲透率持續提高，旗下華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶持續保持良好拉貨力道，推升LED車燈模組業務持續貢獻良好營收動能。

廣華-KY也指出，來自中國大陸自主品牌車廠貢獻的營收占比，已超越歐美車系成為本集團第二大客群，包括M9問界、領克900、東風嵐圖商務車等多款新能源中高階車型的陸續加入量產出貨。

廣華表示，在自主品牌車廠之中高端車崛起的趨勢中，已成功取得關鍵客戶訂單並深化合作關係。隨著自主品牌車廠積極佈局中高階車型，並強化對外觀設計、加飾工藝與供應鏈協同的重視，有效符合品牌廠對品質與效率的雙重需求，也成為其營運得以維持穩健成長的重要支撐因素。