外資買超138億加碼金融航運股 連6買台積電

台股今天上漲206.96點，收23042.9點，外資及陸資買超新台幣138.44億元，主要加碼金融、航運、航空及半導體股，並買超台積電1.13萬張，已連續6個交易日買超台積電。

國安基金持續護盤，台股今天續揚，受半導體及電子零組件類股激勵，盤中飆漲逾270點，收復23000點信心關卡，最高達23106.43點，尾盤台積電超過7000張大單敲進，終場加權指數收在23042.9點，上漲206.96點。

自營商今天買超台股77.99億元，投信買超23.1億元，外資及陸資買超138.44億元，三大法人合計買超239.53億元。

根據台灣證交所資訊，外資今天買超逾萬張股票共有8檔，以台新金1.84萬張最多，其次依序為長榮1.8萬張、長榮航1.54萬張、中信中國50正2（00753L）買超1.49萬張、華航1.29萬張、群創1.28萬張、台積電1.13萬張、國泰金1.07萬張。

投信同樣回補金融股，買超台新金3萬張最多，凱基金獲買超1.23萬張，欣興買超1.01萬張。其他入列前10名個股包括永豐金、華南金、玉山金、兆豐金、亞泥、中信金、京元電子。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，在未來1到2週內，市場氣氛相對熱絡，利多因素包括輝達（NVIDIA）可出貨H20降規晶片至中國、台積電第2季財報預期佳、美股指數創新高、美股財報偏正面等。此外，市場對各國關稅稅率公布後的反應已呈現鈍化，不再有太大波動，也使得短線氣氛較為樂觀。

不過，黎方國提醒，台灣多數中小企業的第2季財報，可能因為新台幣升值導致嚴重匯損，面臨巨大的半年報壓力。以大立光為例，匯兌損失侵蝕獲利超過3個股本，不難想像匯損對中小企業的衝擊將「非常慘烈」。

黎方國指出，儘管外資現貨持續買超權值股台積電，但在期貨市場的空單部位高達5萬多口、創下新高，這是未來隱憂，須留意外資可能隨時賣出現貨，並利用期貨空單打壓市場，同時也要當心下半年景氣可能急凍的影響。