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台灣證交所公布公司治理100成分股 儒鴻、陽明等21檔新入列

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數股份有限公司公布公司治理100指數成分股金2025年度定期審核結果，新納入成分股計有儒鴻（1476）、亞德客-KY（1590）、台橡（2103）、聯強（2347）、宏碁（2353）、瑞昱（2379）、台光電（2383）、志聖（2467）、陽明海運（2609）、凱基金（2883）、晶技（3042）、瑞鼎（3592）、神達（3706）、天鈺（4961）、建國（5515）、群益證（6005）、瑞儀（6176）、保瑞（6472）、采鈺（6789）、福懋科（8131）、勤誠（8210）等21檔股票，這項審核結果將於7月17日生效。

公司治理100指數於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等成分股挑選程序。

公司治理100指數以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司(含國內上市公司、外國企業第一上市公司及創新板股票，不含TDR)，先刪除最近一年期間，日平均交易金額最小20%的股票；再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近一年公司治理評鑑結果前20%」及「最近一年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，故並非「公司治理評鑑為單一因素之排行榜」。

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