越股連漲七天多頭氣盛 關稅底定、上半年 GDP 創高

越南市場近期喜事頻傳！截至7月第二周，川普額外宣布22國關稅稅率，多數國家變動幅度不大，特定國家甚至進一步被加徵關稅；相對地，越南適用大幅低於解放日關稅，並取得相對優惠的基準稅率20%，反映出近月積極與美溝通頗富成效。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據越南財政部統計局最新公布之數據，越南上半年國內生產總值（GDP）增長率為7.52%，創下2011以來同期來最高增幅，主要受益加工製造業、出口、消費服務和外商直接投資（FDI）的顯著增長；其中，FDI註冊額同步創下2009年以來最高，顯示市場投資情緒雖受到關稅變數干擾，越南卻是東協市場中最受外資追捧的市場。

受各種利多消息激勵，胡志明指數近期走出強勢連漲格局，從7月4日至14日，連續七個交易日全數上漲，多頭氣勢如虹，在亞股中一枝獨秀，而今年來胡志明指數整體漲幅逾15%，創近三年來波段新高。

觀察籌碼面表現，外資同步呈現大額淨買超，截至7月11日外資合計淨買超越股12兆越盾約合46億美元。該兩周淨買超數額也是過去十年間第三、四大，進一步觀察漲幅板塊，以房地產、特定權值金融、原材料股為主軸。整體來說，成交量維持相對高檔，呈現價漲量增格局。

張晨瑋指出，雖然美、越關稅談判落幕，不過美方對洗產地議題仍有疑慮，根據當地媒體報導，美越正進行協調如何定義「原產地規則」，據傳越南已聯合東協成員國及數個亞太國家共同建立電子原產地證書系統（eC/O），以增進原產地透明化，緩解美國關於洗產地之擔憂。

隨著越股強勢連漲，加上市場對關稅議題關注度逐漸下降，投資人能將目光逐步轉向關稅下以外事件。整體來說，越股下半年具三大利多題材：一、越南央行有意持續維持寬鬆環境，提供充沛市場流動性，利於資金行情；二、作為經濟火車頭的房地產持續復甦；三、越股有機會在10月被富時羅素納入次級新興市場指數，進一步激勵全球投資機構湧入越股，在樂觀行情延續下，建議投資人應持續定期定額中國信託越南機會基金，掌握越南在關稅動盪下的長線成長契機。