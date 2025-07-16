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外資最愛前10檔中、這類股占4檔最多 台積電也受青睞已連六買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股16日收在23,042.9點， 上漲206.96點，三大法人同步買超， 外資買超138.44億元， 統計外資買超個股前十名發現，航運股進榜4檔最多，另外，法說會登場前台積電（2330）也持續獲外資買超，單日買超11,347張， 連六買。

台股16日由權王台積電領軍，電子股占大盤成交比重達72.5%，半導體、電子通路、電子組件漲幅相對領先， 台積電收在1,130元，創近半年新高，市值回到29兆3,038億元，AI相關的PCB、CCL等也是上漲指標，智慧眼鏡題材點火宏達電（2498）飆上漲停， 大盤指數一度攀上23,106.43點，終場收在23,042.9點。

三大法人買超239.53億元， 包括外資買超138.44億元，投信買超23.1億元；自營商買超（合計）77.99億元，其中自營商（自行買賣）買超4.01億元、自營商（避險）買超73.98億元。

統計外資買超前十大個股， 買超台新金（2887）18,491張最多，其次是買超長榮（2603）18,066張，長榮航（2618）也獲外資買超15,408張；台積電法說會預計17日召開，法說前外資持續卡位，16日買超11,347張，連六買。

外資賣超前10名。（ 資料來源：證交所）
外資賣超前10名。（ 資料來源：證交所）
外資買超前10名。（ 資料來源：證交所）
外資買超前10名。（ 資料來源：證交所）

外資 台積電

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