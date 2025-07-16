國泰證券7月投資觀點：防禦型股債配置觀望市場變化

美國川普政府關稅政策與美國聯準會（Fed）利率決策影響國際市場行情走向，面對高度不確定性的關稅與地緣政治風險，國泰證券建議以防禦型的股債配置策略打造具備抗震能力的投資組合，如「投資級債券」以其信用評等高、風險較低的特性，可在市場波動下降低影響幅度；在股市方面則可多關注「低基期類股」，現階段基礎價格相對低但前景看好，兼顧分散風險與把握潛在機會，提升投資組合韌性。

國泰證券觀察債市發展指出，美元債券仍具市場優勢，美國投資等級債指數的殖利率仍處於5%以上的高檔水準，資金可望維持穩定流入美元投等債，且美銀認為債市將受到偏好殖利率的投資買盤（如保險公司、退休基金等）支持，建議投資人可考慮高信評的優質標的，在不確定性的市場環境下做為核心防禦部位。展望股市發展，AI仍為市場未來動能所在。然而，科技股暫時進入高檔震盪，國泰證券建議投資人可等待股價適度修正後再伺機介入，近期可關注基期相對低的產業，如醫療及食品等，也可留意因地緣政治受惠的能源與軍工類股，保持靈活調整的投資策略。

國泰證券發表7月投資氣象圖，對於「中港日」抱持「正向」看法。日本市場在日本證交所政策引導下，類股維持漲勢表現，且日本央行維持下半年溫和升息的可能性等題材匯集，國泰證券建議投資人短期可留意日本金融、消費、科技、工業四大核心產業相關投資契機；在中國大陸與香港市場方面，香港恆生指數多頭格局不變，南向資金第3季可望延續動能，待中美協商最後結果揭曉。