快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

富邦證券啟用簡訊專屬短碼「68588」防詐機制再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。(富邦證券/提供)
富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。(富邦證券/提供)

富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。未來凡由「68588」發送且包含連結的簡訊，皆為富邦證券正式發送之官方訊息，有助投資人辨識真偽，避免誤入詐騙陷阱。此短碼簡訊服務須向電信業者註冊並設定完成，具備不可竄改與偽造的特性，能有效確認訊息為富邦證券官方發送，進而防範釣魚簡訊詐騙，守護客戶資訊安全。

富邦證券所使用「68588」短碼，前兩碼「68」為電信業者認證的金融機構專屬編碼，確保來源安全；「588」則對應富邦證券客服專線（0800-073-588）之末三碼，便於客戶記憶與辨識。富邦證券此次推出簡訊短碼服務，不僅展現富邦證券對客戶權益的高度重視，更體現公司作為金融機構第一線阻詐的堅定決心，致力打造更安全、安心的投資環境，守護每一位客戶的資產與信任。

富邦證券長期投入資安與防詐領域，持續以最高規格推動偽冒監控機制和應變流程。2024年，富邦證券獲台灣證券交易所頒發證券商「反詐騙評鑑活動：傑出獎」；2025年3月更獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）評選為「113年度情資分享表現特優機構」，不僅肯定富邦證券在反詐騙行動上的積極作為，也彰顯其在資安領域的卓越表現。

資安 詐騙 富邦

延伸閱讀

雨勢升級範圍擴大！北北基等15縣市豪大雨特報 雨彈恐一路炸到晚上

限定2日鰻魚便當買一送一！ 小倉屋「土用丑盛夏鰻魚祭」7/19登場 送千元保鮮盒限量100份、父親節再享88折

達美航空西雅圖重磅升級「兩大全新貴賓室」 打造尊榮候機時光

富邦金挺 ESG 推進四大策略

相關新聞

三大法人兩天買超454億元 台股登上2萬3千關、量價前5大一片漲聲

台股16日續由權王台積電（2330）領攻，AI相關的PCB、CCL等剽悍助陣，加上智慧眼鏡題材點火宏達電（2498）等強...

台股軋空收盤勁揚209點登上2萬3 台積電收高20元

台股16日收盤上漲206.96點，終場以22,042.9點作收，成交量3,801.28億元；台積電（2330）收盤價1,...

台股不看淡 法人建議領了股利再投資

大華優利高填息30（00918）11日發放第2季股利，總計發放金額約26億元。展望後市，法人認為，台股基本面穩健，惟可能...

AI 鏈需求火熱！富喬、欣興分奪量價王位 漲多賣壓悄悄現蹤

美國晶片出口管制出現鬆動訊號，輝達（NVIDIA）H20晶片已獲美方批准可對中銷售，超微（AMD）也將重啟MI308晶片...

外資法說前連五買 ADR也創天價 台積電飆1130元波段高、市值重返29兆

台積電（2330）將在17日召開法說會，連日來好消息頻傳， 除受惠輝達H20將恢復在中國市場的銷售之外，周二台積電ADR...

台股閃見19千金！台光電來敲門 世芯強攻、信驊卻失守5千關摜破月線

受惠台積電（2330）法說前市場樂觀氛圍，台股16日盤中強勢攻上23,000點整數關卡，千金股族群同步普漲呼應。其中，C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。